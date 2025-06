Tko bolje vidi svijet nego dijete s kamerom u ruci: učenici o svom kraju i zašto ga vole

Tijekom školske godine medijska družina Osnovne škole Antuna Mihanovića iz Slavonskog Broda u sklopu projekata “Kakav je moj pogled” te “Aktivni odrasli – aktivni mladi” snimila je pet kratkih filmova i neki dan ih prikazala na dječjem filmskom festivalu održanom u školi. Svoje su uratke – reportaže, dokumentarce i igrani film – nazvali “Najlakše se napit’”, “Školski ulaz s najveselijim muralom”, “Masna, a slasna”, “Press centar” i “Uvijek fit, nikad kvit”, a reakcije publike – mentorice Marije Čalušić, učenika, nastavnika, roditelja, prijatelja kao i protagonistica Veselih Šokica koje su sudjelovale u dokumentarcu “Masna, a slasna” o slavonskoj pogači – bile su odlične. Zadovoljan je bio i Mladen Damjanović, na početku festivala najavljen kao tehnički direktor.

Naime, Damjanović vodi videodružinu BezVizije koja djeluje pri Zajednici tehničke kulture grada Slavonskog Broda. Ta videodružina već više od dvadeset godina kroz brojne radionice mlade zaljubljenike u film uči procesu nastanka videouradaka, zbog čega surađuju sa školama i djeci prenose znanje, daju opremu na korištenje, odlaze na festivale i smotre na kojima osvajaju nagrade... Iz te je suradnje iznikla i prijava za ovogodišnji projekt Moja.hr u kojem će članovi školske videodružine pod okriljem videodružine BezVizije predstavljati Brodsko-posavsku županiju. Zato sada učenici, pod mentorstvom profesorice hrvatskog jezika Marije Čalušić i Mladena Damjanovića, na natječajnu temu “Ostajem u Hrvatskoj” snimaju svoj šesti film u ovoj školskoj godini. Dio će filma biti sniman na Savi, s najboljom hrvatskom kanuisticom, olimpijkom Vanesom Tot koja je pohađala OŠ Antuna Mihanovića.

U školskoj medijskoj družini aktivne su i dvije Petre, Pavić i Fogadić. Obje su četrnaestogodišnjakinje i sada završavaju osmi razred nakon kojeg će se upisati u neku od brodskih gimnazija. Petra Pavić bavi se i glazbom i svira gitaru, klavir i usnu harmoniku. U medijskoj družini okušala se u snimanju i pisanju tekstova dok je Petra Fogadić bila aktivna kao novinarka u školskom listu “Meteor”. Medijska družina okuplja tridesetak đaka, najviše učenika šestih razreda, poput blizanaca Noe i Jana Ogrizovića:

– Ja snimam statičnom kamerom, a brat kamerom iz ruke – na brzinu nam objašnjava Jan uoči početka školskog festivala.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

Među učenicima koji su se svojski prihvatili rada na jednominutnom filmu za Moja.hr je i petnaestogodišnja nogometašica Lucija Kovačević, još nekoliko dana učenica osmoga razreda, a zatim gimnazijalka, a kasnije, kako sada stvari stoje, studentica ili psihologije ili novinarstva.

– U videodružini smo učili snimati igrano-dokumentarne filmove, išli smo na festival u Varaždinu, ugostila nas je jedna škola u Zagrebu... Dio nas snima i glumi, imamo određene učenike koji se bave montažom kao i one koji su zaduženi za zvuk... Ja sam do sada glumila, pomagala u pisanju scenarija, snimala. Imala sam prilike i raditi na radiju, za vrijeme trajanja manifestacije “U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić”. Išli smo na Korzo, bez pripremljenih pitanja spontano razgovarali s ljudima, snimke presnimavali za radio, montirali. To mi je bilo najdraže – kaže Lucija.

Ona u Slavonskom Brodu živi s roditeljima, dvjema sestrama i bratom.

– Brat se iskušao u sezoni na moru i u Austriji, namjeravao se preseliti u Rijeku, ali ostao je s nama, ovdje mu je ljepše. Starija sestra studira u Brodu i ne planira otputovati, mlađa sestra je šesti razred, mislim da ni ona neće dalje od Broda. A neću ni ja – uvjerena je.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

“Ljepota života nije samo u velikim gradovima – često je najvrednije ono što je blizu, poznato i tvoje”, naveo je u prijavi na natječaj za sudjelovanje u projektu Moja.hr Mladen Damjanović.

Kako učenici OŠ Antuna Mihanovića doživljavaju svoj kraj i zašto ga vole, doznat ćemo u jednoj minuta njihova filma koji će se prikazati 27. lipnja u dvorcu Opeka u Vinici, na završnici projekta Moja.hr.

– Tko bolje vidi svijet nego dijete s kamerom u ruci – kazala je voditeljica školskog filmskog festivala, šestašica iz medijske družine.