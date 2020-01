'Tita ne damo! Neka pošalju ako je još što ostalo na Pantovčaku'

Titova bista mogla bi (a i ne bi) biti prva figura koju će Zoran Milanović povući u predsjedničkom mandatu. Rokadu je povukla Kolinda Grabar-Kitarović kao jedan od prvih predsjedničkih poteza. Spakirala je u kutije bistu od bijelog mramora Antuna Augustinčića i preostale Titove stvari te ih poslala u Kumrovec. Hoće li ih Milanović vratiti u suprotnom smjeru? Pitanje koje itekako zanima Kumrovčane.

Dići ćemo bunu, ako treba

– Bistu ne damo! Dići ćemo bunu ako se na to novi predsjednik odluči – šale se susjedi Brozovih.

Bista koja danas stoji tu u dnevnoj sobi Brozovih je ionako u vlasništvu Republike Hrvatske, te je u Kumrovcu na “dugotrajnoj posudbi”. Ako je novi šef države odluči vratiti u Vilu Zagorje, sami Zagorci neće je moći zadržati.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– O vraćanju biste nisam razmišljao. Uostalom, Pantovčak nije muzej. Hrvatskih predsjednika bilo je četvero prije mene. A za ovo ranije mogli bismo ići do kralja Tomislava – rekao je u utorak Zoran Milanović u centru Zagreba, ispred svoje kuće. Preko Sljemena, u isto doba ispred rodne kuće Josipa Broza, mještani kažu:

– Naš je stav da bista treba ostati u Kumrovcu! Bista i sve ono što je 2015. godine s Pantovčaka stiglo u naše mjesto. Tome je tu i mjesto, tu dolaze sve te stvari do izražaja, najviše ih ljudi ovdje kod nas vidi, a uostalom zbog tih stvari i dolaze k nama – govori prvi čovjek mjesta Robert Šplajt (42) pa dodaje:

– Novi predsjednik ima bitnijih briga, iseljavanje mladih, demografska obnova zemlje, vanjska politika...

U rodnoj kući susrećemo goste, baš kraj Titove biste.

– Iz Beograda sam stigla – govori Marija Bahri, pa nastavlja:

– Posljednji put bila sam u Kumrovcu u rodnoj kući Josipa Broza u 1. razredu osnovne škole, od čega je prošlo više od tri desetljeća. Emotivno sam doživjela ovu šetnju, jer danas drukčije gledam na ovo mjesto nego kad sam bila mlada.

Slična je priča i na šanku “Kod Starog”, na istom mjestu gdje je šef bivše države pio gemište (tada Kod Lončara, kasnije Grozd), a gdje danas glavnu riječ vodi konobarica Nada Berc (46).

– Ne damo mi Tita! Ne dolazi u obzir da bista ode iz mjesta, pa to za nas stanovnike Kumrovca puno znači! Mnogi koji izađu iz rodne kuće prvo dođu tu u restoran, na kavu ili gablec, redom su oduševljeni. Titova kolijevka posebno ih zaokuplja, a dolaze čak i iz Sydneya! Eto, ima jedna obitelj koja svake godine dolazi na more, a zatim i ovdje. Kažu mi: “Obavezno dolazimo u Kumrovec, to ne propuštamo” – smije se gospođa Nada.

Gost Rudi Tramišak (35) uz kavu i Zagorski list koji čita dodaje:

– Bista neka ostane! Ostat ću i ja. Imam sreću da i ja i moja supruga Gabi tu radimo, a tu sam rođen, tu mi je srce, nema razloga da idem iz zemlje, a kamoli iz Kumrovca!

U priči s mještanima doznajemo i detalje. Nešto kasnije jedan od susjeda priča:

– Kolinda je bila u Kumrovcu, a da to nije ni znala! U veljači 2018. godine, kada je obilazila Zagorje došla je na ručak u naš Zelenjak. No, nije znala da je to mjesto početak Kumrovca. A Milanović?

– On je bio koliko se sjećamo, bio je sigurno, no postoji priča da nikad nije ušao u Titovu rodnu kuću. U to se ne bismo okladili – pričaju mještani pa dodaju:

– Kolindin je pad krenuo već na početku njezina mandata kad je vratila bistu u Kumrovec, već onda je izgubila barem pet posto glasača. Prvi joj je to bio loš potez, ali za nas itekako dobar! Dobili smo veću promociju Kumrovca. Baš tih dana bilo je puno posjetitelja koji su se zbog toga uputili u Kumrovec da bi vidjeli što je sve Pantovčak poslao u naš muzej – govore.

Buncek za predsjednika

U Muzeju “Staro selo Kumrovec” voditeljica Tatjana Brlek objašnjava što je još stiglo u kutijama s Pantovčaka prije pet godina:

– Redom pokloni koje je Tito dobivao. Stigle su i tri patke s otoka Murana, maketa svemirske letjelice Apollo, zatim slonova kljova duga 182 centimetra kao dar generala Mobutua (šef Zaira, nap.a.), ali i čizmice darovane od kolektiva vukovarskog Borova 1970. godine...

U mjestu, kad se tema spomene, kažu:

– Ako im što još gore ostalo na Pantovčaku, neka nam pošalju. Bolje da mi koristimo u turističke svrhe. A mi ćemo šefa države, ako dođe, rado ugostiti! Tko god da je predsjednik. Vodit ćemo ih tu i na buncek, puricu s mlincima i zagorsku juhu. I odlično zagorsko vino! Naravno, ako ima nekog zlata na Pantovčaku, da je ostalo iz Titova doba, primamo i to..