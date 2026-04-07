Danas se zatvara jedan od najprometnijih kolodvora: Pripremite se na kašnjenja, neki vlakovi otkazani

Zbog intenzivnih radova na modernizaciji željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice, od utorka, 7. do ponedjeljka, 20. travnja za promet se potpuno zatvara kolodvor Dugo Selo te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada. Za promet će biti zatvorena i pruga od Križevaca do mađarske granice u dnevnom periodu, od 8 do 16 sati. Dio vlakova bit će otkazan na dijelu relacije, a dio zamijenjen autobusima te se očekuju veća kašnjenja.

Autobusi će voziti na relacijama od Sesveta do Dugog Sela, Vrbovca, Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja, Kloštra, Ivanić-Grada i Novoselca u oba smjera, a promjene će zahvatiti i linije od Zagreb Glavnog kolodvora do Bjelovara, Novske, Vinkovaca, Osijeka i Harmice. Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo autobusi. Detaljne informacije o voznom redu i zamjenskom prijevozu dostupne su na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te na plakatima u kolodvorima i stajalištima.

Radovi se izvode u sklopu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci (38,2 km) te na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (42,6 km). Ukupno je riječ o ulaganjima većima od pola milijarde eura, čime pruga postaje dvokolosječna, elektrificirana te osposobljena za brzine do 160 km/h. Kraj radova na oba projekta očekuje se u drugoj polovini 2026. godine.

Dugo Selo jedan je od najprometnijih kolodvora u Hrvatskoj jer njime prolaze dva glavna željeznička koridora: RH2 od Rijeke do Mađarske i RH1 od Slovenije do Srbije. Njime na dan prođe oko 140 putničkih vlakova, koji prevezu oko 20 tisuća putnika, a ovaj koridor vrlo je važan i za transport tereta od Luke Rijeka prema Mađarskoj i dalje prema Europi.