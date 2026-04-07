Zagorje zavijeno u crno, slomljeni prijatelji se oprostili od stradalog Srećka: 'U zadnjem razgovoru rekao si mi...'

Teška nesreća potresla je Zagorje na Uskrsni ponedjeljak, kada je tijekom tradicionalne manifestacije pucanja iz topa u Dvoru Veliki Tabor, na području Općine Desinić, smrtno stradao 55-godišnji muškarac. Kako smo i ranje pisali do tragedije je došlo u poslijepodnevnim satima tijekom održavanja događanja. Navodi se kako top u nekoliko navrata nije opalio, a nakon što je naposljetku ispaljen, prilikom ponovnog punjenja došlo je do iznenadne i snažne detonacije. U tom trenutku smrtno je stradao muškarac koji je rukovao topom. Svjedoci opisuju kako su prizori na mjestu nesreće bili iznimno potresni, a među prisutnima su se nalazila i djeca.

Nakon tragedije, Općina Desinić oprostila se od stradalog dirljivom porukom na društvenim mrežama: "Volio si oldtimere, traktore, volio si i svoj top, kuburaško društvo, volio si ljude, ali i oni tebe... bio si velika dobričina, čovjek velikoga srca... Nažalost, dragi Srećko, u zadnjem našem razgovoru rekao si mi: život je nepredvidiv, danas jesi, sutra te više nema... Nažalost, od danas tebe više nema... prijatelju dragi, neka te čuvaju anđeli, počivaj u miru i laka ti ova zagorska gruda."

Podsjetimo, o tragediji je govorio i Ivica Pilko, predsjednik Kuburaškog društva Gromovnik iz Svete Nedjelje, koji se u trenutku nesreće nalazio na mjestu događaja. Istaknuo je kako je riječ o iznimno teškom događaju za cijelu kuburašku zajednicu te da su svi sudionici duboko potreseni. Prema njegovim riječima, postupak pucanja odvijao se uobičajeno: „Pucalo se dva puta. Nakon prvog pucanja ide krug, puni se kubura i ide se na drugo pucanje. Mi smo došli na poziciju za drugo pucanje.”

Dodao je kako su osobe koje su punile topove bile smještene nekoliko metara ispod ostatka sudionika, upravo iz sigurnosnih razloga. Međutim, pri dolasku na drugo pucanje dogodila se tragedija: „Odjednom se čuo strašan prasak. Ljudi oko dvorca, koji nisu bili blizu topa, vidjeli su što se dogodilo. Bilo je mladih i djece, počeli su vrištati i odmaknuli se.”

Pilko je opisao i dramatične trenutke neposredno nakon eksplozije: „Digao sam pogled i vidio da nešto leti po zraku. Nisam bio svjestan što je to dok nisu ljudi koji su bili bliže rekli da je stradao čovjek.” Prema njegovim riječima, čini se kako se stradali u tom trenutku nalazio ispred cijevi topa, no točne okolnosti utvrdit će nadležna istraga.