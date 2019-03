'Tisuće vojnika i civila vodili su na njihove križne puteve i streljali ih'

Donosimo vam nastavak priče iz Večernjakove kolekcije političkih dokumentaraca 'Križni put - zločin bez kazne' u kojem ćemo se prisjetiti događaja u završnici Drugog svjetskog rata...

Komunisti su se dugo pripremali za preuzimanje vlasti, prolazili tečajeve, uz pomoć doušnika sastavljali popise. KNOJ, Korpus narodne obrane Jugoslavije, brojio je 120.000 boraca. Samo u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH za osloboditeljima je ostalo gotovo 2000 masovnih grobnica.

- To je najveće ubijanje svih vremena na području Slovenije, to je najveće ubijanje Hrvata u vašoj povijesti, to je najveće ubijanje nenaoružanih Slovenaca u našoj povijesti, to je najveće ubijanje nenaoružanih ljudi u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Mislim da poslijeratni europski komunizam nema takvog zločina - rekao je Jože Dežman, predsjednik Komisije za rješavanje prikrivenih grobišta Slovenije (2005.-2008.).

Odluka o masovnim likvidacijama donesena je u Drvaru (13. svibnja 1944.) na sjednici vrhovnog štaba odmah nakon osnivanja OZNE (Odjeljenje za zaštitu naroda).

- Tada je Tito dao uputu šefovima OZNE, a to je iznio Ivan Maček - Matija, šef OZNE za Sloveniju, da treba likvidirati sve stvarne i moguće neprijatelje - rekao je povjesničar Anđelko Mijatović.

Maček se sastao s Titom dva puta u dva dana. Naređeno mu je da dopuni kartoteke, proširi popise petokolonaša.

- Tako je u Zagrebu sastavljen popis 8141 osobe koje treba likvidirati, oduzeti imovinu, ali ne zato što su bili stvarni neprijatelji nego zbog toga što se trebalo domoći imovine - dodaje Mijatović.

A pripreme za likvidacije počele su još u ožujku 1942. godine. Edvard Kardelj pod pseudonimom Bevc poslao je Titu izvješće: 'Egzekucioni aparat sastoji se od oko 50 momaka naoružanih pištoljima i bombama. Ti momci rade sve stvari.'

- Otkrivati i likvidirati protivnike, a likvidirali su ne samo stvarne zarobljenike nego i one koji su im se činili mogućim ideološkim protivnicima - napominje Mijatović.

Slijede prve grupne likvidacije. Zrin - likvidacija više od 200 civila, Aržano - smaknuće 130 razoružanih domobrana, otok Daksa pokraj Dubrovnika - pogubljenje 53 civila, Široki Brijeg - likvidacija ukupno 66 franjevaca. Sve bez suđenja.

- Kad su ušli u Travnik u listopadu 1944. zarobili su tisuće ljudi, vojnika i civila, pa su ih vodili na njihove križne puteve po okolnim brdima i selima te ih strijeljali - kazao je Mijatović.

U siječnju 1945. više nije bila potrebna ni sumnja, dostatna je za likvidaciju bila pretpostavka da bi 'pojedinci bili u stanju potpomagati bande s obzirom na pasivno držanje prema našem pokretu'...

