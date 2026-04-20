Na njemačkoj granici pali traženi bjegunci, među njima i 26-godišnji Hrvat

Tijekom vikenda, 18. i 19. travnja, njemačka savezna policija iz Rosenheima provela je pojačane kontrole na granici kod Kiefersfeldena, pri čemu je uhićeno više osoba za kojima su bile raspisane tjeralice. Među uhićenima su državljani Gambije, Hrvatske, Bugarske, Poljske i Eritreje, koji se trenutačno nalaze u pritvoru. U noći s nedjelje na ponedjeljak policija je u autobusu zaustavila 27-godišnjeg državljanina Gambije koji nije imao potrebne dokumente za ulazak u Njemačku. Provjerom otisaka prstiju utvrđeno je da ga traže pravosudna tijela u Augsburgu, Traunsteinu i Kemptenu zbog uvrede, korištenja simbola protuustavnih organizacija i pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju. Budući da nije mogao podmiriti kazne u iznosu od oko 4.100 eura, određena mu je zamjenska zatvorska kazna od gotovo 330 dana. Prebačen je u zatvor u Bernauu, gdje će se suočiti i s dodatnim postupkom zbog ilegalnog ulaska.

Iste noći policija je kontrolirala i 26-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je bio suputnik u osobnom vozilu. Utvrđeno je da ga traže pravosudna tijela u Münchenu i Deggendorfu zbog neplaćenih novčanih kazni, kao i zbog vožnje bez vozačke dozvole i tjelesne ozljede, pri čemu njegov dug iznosi oko 3.000 eura. Sud u Fürstenfeldbrucku odredio mu je i istražni zatvor zbog sumnje da je 2024. počinio teško kazneno djelo tjelesne ozljede, nakon čega je također prebačen u zatvor u Bernauu, piše Fenix.

U istu ustanovu odveden je i 37-godišnji državljanin Bugarske, koji je zaustavljen pri ulasku u Njemačku u vozilu s nizozemskim registracijama. Protiv njega je bio izdan kazneni nalog suda u Regensburgu prema kojem je trebao platiti 4.360 eura, no kako to nije mogao učiniti, određena mu je zatvorska kazna od 109 dana. Policajci su priveli i 36-godišnjeg državljanina Poljske koji mora odslužiti 290 dana zatvora u Traunsteinu. Protiv njega su izdana tri kaznena naloga zbog vožnje bez dozvole, krivotvorenja dokumenata i kršenja zakona o oružju. Budući da nije platio kazne u ukupnom iznosu od 5.800 eura, upućen je na izdržavanje kazne, a postoji i dodatni nalog za istražni zatvor iz Lingena zbog ponovljenih prekršaja.

Uhićen je i 33-godišnji državljanin Eritreje, koji mora odslužiti ukupno šest tjedana zatvora. Tijekom kontrole utvrđeno je da ga traže pravosudna tijela u Frankfurtu zbog krađe te u Traunsteinu zbog pokušaja ilegalnog ulaska. Kako nije mogao podmiriti kazne u iznosu od 3.080 eura, određena mu je zatvorska kazna, a protiv njega se vode i dodatne istrage vezane uz krađu i utaju poreza.