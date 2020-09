Tisuće migranata na Lezbosu odbijaju ući u novi smještaj, žele napustiti otok

Tisuće migranata koji su na grčkom otoku Lezbosu zbog požara u izbjegličkom logoru ostali bez smještaja odbijaju se useliti u novi objekt i umjesto toga traže dopuštenje da napuste taj otok, javlja u utorak Reuters.

Više od 12.000 ljudi, većinom izbjeglica iz Afganistana, Afrike i Sirije, ostalo je bez smještaja, sanitarija i pristupa vodi i hrani nakon što je prošlu srijedu izbio požar u migrantskom logoru Moria. U privremeni kamp u području Kara Tepe, koji raspolaže s 5000 kreveta, uselilo se tek 1000 ljudi, kazao je vladin dužnosnik, dodajući da se rade i dodatne smještajne jedinice.

>> Požar u migrantskom kampu na Lezbosu

Ispred novog kampa migranti su kao mjeru opreza zbog covida-19 nosili maske i čekali da dobiju deke, hranu i vodu. Testiranja na covid-19 se provode i najmanje 25 ljudi je pozitivno. No više tisuća ljudi ne želi ući u novi smještaj, nadajući se da će im biti omogućen odlazak s otoka te su noć proveli u improviziranim šatorima na cesti izvan kampa.

"Rekli smo im da moraju ući, ali su odbili. Oni žele otići s otoka", rekao je policajac.

Njemačka bi mogla primiti do 1500 ljudi, kazao je u utorak izvor u vladi, uz 100 do 150 koje je vlada ranije pristala primiti. S Lezbosa je do sada premješteno nekoliko stotina migranata, većinom maloljetnika bez pratnje. Grčka je poručila da neće biti masovnog premještanja te da će svi azilanti morati ići u novi smještaj na otoku.

"Nitko neće napustiti Lezbos bez da prvo ne uđe u privremeni logor", rekao je ministar za zaštitu građana Michalis Chrisohoidis.

Premijer Kiriakos Mitsotakis je u subotu kazao da bez obzira na sve, na Lezbosu će se uspostaviti trajni prihvatni migrantski centar koji će zamijeniti pretrpani izbjeglički logor koji je izgorio prošli tjedan.

Danas je u Atenu doputovao predsjednik Europskog vijeća Charles Michel koji bi navečer trebao posjetiti Lezbos.