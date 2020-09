Kurz odbio primiti izbjeglice pa izazvao lavinu reakcija: 'Ne, Austrija ih ne može primiti

Austrijski kancelar Sebastian Kurz u subotu je u video poruci na facebooku dao pojašnjenje za svoje jasno i glasno „NE“ prijemu Austrije izbjeglica iz izbjegličkog kampa Moria na grčkom otoku Lesbosu nakon što ga je nedavno progutao požar. Austrijski mediji pišu kako je nakon požara situacija u tom najvećem izbjegličkom logoru u Europi u kojem je 13.000 ljudi, među njima i 4.000 djece „katastrofalna“.

Navode kako su Njemačka i Francuska najavile da će svaka uzeti po najmanje 150 maloljetnika, uz konstataciju kako Austrija i dalje „kategorički odbija prijem izbjeglica“. Zašto je to tako pojasnio je austrijski kancelar u svojoj video poruci. Kurz je istakao kakao su to „strašne slike koje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim“, no pritom ukazuje kako „stalan rastući prijem izbjeglica ne može biti ispravan put“ nego kako bi im se „mnogo više moralo pomoći na licu mjesta“. Napomenuo je kako je kao ministar vanjskih poslova vidio izbjeglice i ljude koji žive u „nepojmivom siromaštvu“ širom svijeta, kao primjerice u Somaliji i drugdje.

„Kod takvih doživljaja čovjek ima samo jedan osjećaj, naime želju da pomogne“, rekao je Kurz dodavši: „Čovjek postane svjestan da želi pomoći, ali ne može sve primiti u Austriju. Ispravan je stav, pomoć na licu mjesta“. Kurz je rekao kako se sada javljaju političari koji kada vide slike iz Morie govore: „To nije moguće da Austrija uopće ne pomaže. Ne možemo li primiti barem 100 djece? Kada to čujem imam utisak da mnogi uopće ne znaju koliko Austrija zapravo pomaže. Da mi po 10, 100 ili još više djece primamo, ali s onu stranu kamera“. Kritizirao je medije da nedovoljno o tome izvještavaju i ne daju usporedbe Austrije s drugim državama, kako bi se vidjelo koliko Austrija stvarno pomaže.

„Samo u ovoj godini Austrija je primila 3.700 djece, a u pet godina ukupno 200.000 ljudi“, poručio je Kurz svojim kritičarima, izrazivši čuđenje da se Austriju sada p(r)oziva na još veći prijem izbjeglica. „Istina je i to da sada imamo velike izazove pri integraciji i da se i pri tome mora biti odgovoran“, dodao je. Austrijski kancelar dao je do znanja da i dalje ostaje kod svog jasnog „NE“ za prijem izbjeglica s Lesbosa. „Ako se sada popusti pritisku nekolicine migranata koji su zapalili izbjeglički kamp, tada riskiramo da napravimo istu greški kao i 2015.“, istakao je dodavši: „Na licu mjesta treba pomoći i to ne samo u područjima koja su trenutačno u fokusu medija. Isto tako to treba raditi i u Siriji, Iraku ili Venezueli, o čemu također razgovaramo s koalicijskim partnerom“.

Inače što se tiče Kurzovih „narodnjaka“ (ÖVP) i koalicijskog partnera, a to su u Austriji Zeleni, mediji pišu kako su stavovi oko prijema izbjeglica s Lesbosa dijametralni. Potkancelar i čelnik Zelenih Werner Kogler izjavio je kako želi i dalje pregovarati ustvrdivši: „Ako je to uspjelo čak gospodinu Söderu, a sada i nizozemskom premijeru gospodinu Rutteu, onda vjerujem da to može uspjeti i Austriji“. „Ono što nam ne treba je simbolična politika“, uzvratio je Kurz aludirajući na njemačko-francusku inicijativu prijema djece i mladih iz izbjegličkog kampa Moria. Ono za što je Kurz i što je posebno naglasio je da se na europskoj razini treba zalagati za jedinstveni pristup tom problemu.