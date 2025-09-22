Tisuće evakuirane zbog supertajfuna, prijeti velika katastrofa: Očekuju se poplave, klizišta...

Tisuće ljudi evakuirane su na Filipinima zbog supertajfuna koji su vlasti opisale potencijalno katastrofalnim. Zemlja se priprema za supertajfun Ragasa s naletima vjetra od 230 km/h koji će, prema prognozama, u ponedjeljak stići na rijetko naseljene sjeverne otoke. Potom bi trebao nastaviti zapadno, prema južnoj Kini. Naime, supertajfun ekvivalent je uraganu 5. kategorije.

Škole i vladini uredi zatvoreni su u velikim dijelovima zemlje, uključujući glavni grad Manilu, a vlasti su upozorile na poplave, klizišta te štete na kućama i infrastrukturi. Udaljeni otoci Batanes, gdje se očekuje dolazak Ragase, dom su za oko 20.000 ljudi, od kojih mnogi žive u siromaštvu.

Otočje se nalazi oko 740 km od Tajvana gdje je gotovo 300 ljudi evakuirano iz Hualiena, okruga na istoku. Ne očekuje se da će Ragasa izravno pogoditi Tajvan, ali će istočna obala biti na udaru obilnih kiša. Šumska područja i staze diljem južnog i istočnog Tajvana zatvorene su, dok su neke trajektne linije obustavljene, prenosi BBC.

Vlasti u kineskoj provinciji Guangdong savjetovale su stanovnicima da se pripreme za "veliku katastrofu". Obilne kiše i jaki vjetrovi osjetit će se već u utorak, dva dana prije nego što se očekuje dolazak oluje na kopno. U Hong Kongu su vlasti izjavile da će se vrijeme u utorak "brzo pogoršati". Glavni zračni prijevoznik Hong Konga, Cathay Pacific, objavio je da će otkazati 500 letova koji polijeću iz grada.