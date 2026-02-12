Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
CILJALI STRANE TURISTE

Masovna prijevara u najpoznatijem muzeju svijeta: Uhićeno 10 osoba, zaplijenjene stotine tisuća eura

Delayed opening of the Paris Louvre museum
Sarah Meyssonnier/REUTERS
Autor
Lorena Posavec
12.02.2026.
u 20:20

Policija je u utorak privela osumnjičenike nakon što su vlasti Louvrea prijavile "nepravilnosti"

Pariška policija privela je deset osoba osumnjičenih za masovnu prijevaru s ulaznicama u muzeju Louvre. Navodno su među pritvorenim osumnjičenicima zaposlenici muzeja i turistički vodiči koji su ciljali kineske posjetitelje u sklopu prijevare koja je navodno uključivala prodaju lažnih ulaznica i rezerviranje vođenih tura s prevelikim brojem ljudi. Prema francuskim novinama Le Parisien, policija je u utorak privela osumnjičenike nakon što su vlasti Louvrea prijavile "nepravilnosti". Također su zaplijenjena tri vozila, zajedno sa više od 957.000 eura u gotovini (uključujući 67.000 eura u stranoj valuti) i gotovo 486.000 eura na bankovnim računima.

U izjavi, uprava muzeja rekla je da je sada "uvela strukturirani plan za borbu protiv prijevara temeljen na mapiranju prijevara, nizu preventivnih i kurativnih mjera (pravnih, tehničkih i kontrolnih) te praćenju rezultata". Uhićenja su uslijedila nakon niza alarmantnih naslova o najpopularnijem muzeju na svijetu i jednoj od najcjenjenijih i najuglednijih institucija u Francuskoj. Od prošlog mjeseca, štrajk osoblja nezadovoljnog plaćama i uvjetima rada prisilio je Louvre da se djelomično zatvara za posjetitelje svaki tjedan.

Akcija je započela krajem prošle godine nakon štetnog vladinog izvješća o sigurnosnim nedostacima otkrivenim smjelom pljačkom francuskih krunskih dragulja u listopadu. Osim toga, Louvre je privukao brojne kritike nakon što je povećao cijene ulaznica za posjetitelje izvan Europe u nastojanju da poveća svoja financijska sredstva za financiranje opsežnih obnova. Muzej je rekao da je povećanje cijene od 45% s 22 eura na 32 eura dio nacionalne politike "diferenciranih cijena" koju provodi nekoliko velikih kulturnih mjesta, uključujući Versajsku palaču, Parišku operu i Sainte-Chapelle. 

