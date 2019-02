Tijekom vikenda otopilo se 40 cm snijega, evo kako nas vrijeme očekuje ovaj tjedan

Novi tjedan nosi znatno povoljnije vrijeme nego tijekom vikenda, posebno za one koji teško podnose južinu te iznadprosječnu toplinu i obilnu kišu, piše Zoran Vakula u prognozi za HRT.

No, danas će probleme stvarati jaka bura zbog koje je Meteoalarm izdao crveni alarm za Velebitski kanal, a već sada stvara probleme u prometu.

HAK je izvijestio kako su zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorene autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica, (obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca(DC50)-Obrovca(DC27)-Karina), autocesta A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Delnice i Kikovica, (obilazak za ostale skupine vozila je preko Gornjeg Jelenja, starom cestom DC3 kroz Gorski kotar), Jadranska magistrala od Karlobaga do Svete Marije Magdalene, DC54 Maslenica-Zaton Obrovački te Paški most.

Zbog kiše, a i zbog činjenice da se od petka ujutro do nedjelje ujutro u Hrvatskoj otopilo čak oko 40 cm snijega, pa ga od meteoroloških postaja DHMZ-a u nedjelju navečer ima samo na Zavižanu, kao i zbog topljenja snijega u Bosni i Hercegovini te često obilnije kiše u Sloveniji - ne treba čuditi nagli porast vodostaja...

>> Pogledajte kako se Sava izlila iz korita

[video: 29236 / ]

Meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak najavljuje za danas oblačno vrijeme, a samo ujutro mjestimice može biti slabih oborina, uglavnom susnježice ili kiše. Temperatura zraka između 1 i 6 °C.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno uz kraća sunčana razdoblja i uglavnom bez oborina. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura od 1 do 3 °C, a najviša dnevna od 4 do 6 °C.

U gorju pretežno oblačno, a uglavnom ujutro mogući su slaba susnježica i snijeg. Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano i vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu, ponegdje i s orkanskim udarima, te valovito more. Temperatura u gorju od -1 do 3 °C. Na Jadranu ujutro između 5 i 8 °C, u unutrašnjosti Istra oko 2 °C, a najviša dnevna od 7 do 11 °C.

Na Jadranu povremeno može biti slabe kiše, ali i lokalnih pljuskova, a puhat će umjerena do jaka bura.

Sljedećih dana u unutrašnosti hladnije, osobito ujutro, kada će ponovno biti "minusa" te uglavnom bez oborina. U početku pretežno oblačno, a zatim sunčanije i danju toplije, pri čemu ujutro ponegdje može biti magle.

Na Jadranu barem djelomice sunčano, samo rijetko uz mogućnost kratkotrajne kiše, uglavnom u Dalmaciji. Puhat će umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, koja će u četvrtak oslabjeti.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, dnevne temperature u unutrašnjosti će se penjati i do 10 stupnjeva Celzijevih, a na Jadranu će biti još toplije.