NAKON SUNCA PLJUSKOVI

Kiša i grmljavina na pomolu: Evo kada stiže promjena vremena

Foto: PIXSELL/DHMZ
VL
Autor
Večernji.hr
04.05.2026.
u 23:16

Od srijede do petka na kopnu se očekuje promjenjivo vrijeme

U utorak će na istoku Hrvatske biti vrlo toplo, mjestimice i toplije nego dan ranije, uz najviše temperature između 24 i 27 stupnjeva. Očekuje se djelomice sunčano vrijeme, uz više oblaka u drugom dijelu dana, kada lokalno, osobito u zapadnoj Slavoniji, Podravini i uz Savu, može pasti i poneka kap kiše. Puhat će jugozapadni i južni vjetar. U središnjoj Hrvatskoj bit će nešto svježije, s dnevnim temperaturama od 20 do 24 stupnja, nakon jutarnjih između 8 i 13. Uz promjenjivu naoblaku i sunčana razdoblja, sredinom dana i poslijepodne ponegdje je moguća slaba kiša, ponajprije na jugu regije, uz slab do umjeren jugozapadnjak, prognozirao je za HRT iznio meteorolog DHMZ-a Krunoslav Mikec

Slično će biti i u Lici i Gorskom kotaru, gdje će puhati jugozapadni vjetar, u višim predjelima i jak. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 16 do 21 stupnja, dok će na sjevernom Jadranu biti između 18 i 21. Očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, uz slabo do umjereno jugo na moru, lokalno i pojačano. U Dalmaciji će biti više oblaka nego u ponedjeljak, ali uz sunčana razdoblja, ponegdje i dulja. Ipak, na sjeveru Dalmacije i na otvorenom moru moguća je kiša. Puhat će slabo do umjereno jugo, na otvorenom i jako, uz temperature od 20 do 23 stupnja.

Foto: DHMZ

Na krajnjem jugu očekuju se slične dnevne temperature, dok će jutarnje biti između 11 i 15 stupnjeva, u unutrašnjosti i nešto niže. Prevladavat će djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku i mogućnost slabe kiše prema otvorenom moru, uz slabo do umjereno jugo koje na otvorenom može biti i jako. "Od srijede do petka na kopnu promjenjivo. Povremeno kiša, a mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom u popodnevnim satima. Uz jugozapadni vjetar zadržat će se podjednako toplo kao u utorak. Na Jadranu u srijedu i četvrtak ponegdje jako jugo, uz povremenu kišu, a može biti i pljuskova koji su izgledni i u petak kada bi jugo trebalo biti slabije. Temperatura zraka bez veće promjene", navodi meteorolog.
