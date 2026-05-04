Poduzetnik i načelnik napali novinarsku ekipu: 'Ovo je namješteno!', 'Razbit ću ti kameru!'

Emisija Poziv otkrila je u nedjelju bizaran slučaj iz Dalmacije gdje su na privatnoj parceli izgrađene mrtvačnica i 32 grobnice bez potrebnih dozvola. Dan kasnije Državni inspektorat zatvorio je to groblje. Iako su privatna groblja u Hrvatskoj zabranjena desetljećima, jedan poduzetnik ipak se upustio u takav projekt, a vlasnik zemljišta tvrdi da za gradnju nije dao suglasnost. Joško Smoljić kaže da je riječ o njegovoj zemlji. "Izgrađena je prije nekih godinu i pol dana bez moje suglasnosti i bez mog odobrenja i to je po meni suludo", poručio je Smoljić. Iz lokalnog komunalnog poduzeća poručuju da s cijelim slučajem nemaju nikakve veze. "Meni se doslovno smuči kad mi ljudi postavljaju pitanje o proširenju groblja Mitla. Ljudi su dobili grobnice, na privatnoj parceli su napravili, nemamo mi to što dalje. Mi kao Komunalac nemamo s tim apsolutno nikakve veze. Mi upravljamo grobljima, to groblje nije na našem području i mi s tim nemamo apsolutno nikakve veze. To se groblje napravilo na privatnoj parceli", rekao je direktor Komunalca.

Tijekom snimanja priloga došlo je i do incidenta – poduzetnik Marijan Ugrina tražio je gašenje kamere i prijetio novinarskoj ekipi, prenosi Dnevnik.hr. "Ugasi kameru. Ugasi kameru. Razbit ću ti kameru", zaprijetio je. Načelnik Općine Marina, Ante Mamut, odbio je dati izjavu. "Tlak mi je pao, digao mi se tlak totalno, idem izmjeriti tlak. Nemojte me ometati, boli me", rekao je Mamut. Situacija je dodatno eskalirala kada je reporterka Nove TV Tea Johman Nitraj napadnuta tijekom javljanja uživo s lokacije. Policija postupa u slučaju, dok je Nova TV osudila napad na svoju ekipu i zatražila brzu reakciju institucija. Napetosti su se nastavile i u ponedjeljak, kada je novinarska ekipa ponovno došla na teren.

"Imam problema sa srcem i tlakom, ne ugrožavajte mi zdravlje. Zadnji put vam kažem – maknite kameru. Sve sam vam rekao", poručio je načelnik, koji je ujedno optužio novinare da su sami postavili znak o zatvaranju gradilišta. "Ovo ste vi stavili. Da je zatvorio Državni inspektorat, on bi došao i nazvao općinu i načelnika. Mislite li da će Inspektorat zatvoriti groblje, da nećemo imati gdje zakopati svoje mrtve", poručio je načelnik Mamut i dodao da je "namješteno od novinara ili ljudi koji vode čitav slučaj".