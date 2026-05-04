NAPETOST NA JADRANU

Trump oštro zaprijetio Teheranu: Izbrisat ćemo vas s lica Zemlje ako napadnete američke brodove

U.S. President Donald Trump arrives at Joint Base Andrews
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS
04.05.2026.
u 20:16

Američki ratni razarač jutros je uplovio u Dubrovnik, izazvavši političke prijepore i podijeljene reakcije građana. Riječ je o brodu koji je sudjelovao u borbenim operacijama na početku sukoba s Iranom. Dok ministar obrane tvrdi da je riječ o uobičajenoj logističkoj aktivnosti, predsjednik upozorava da je postupak proveden protivno Ustavu jer o ulasku strane vojske mora odlučivati Sabor.

Dio Dubrovčana dolazak ratnog broda ne dočekuje s odobravanjem. "Nije ugodno, definitvno, pogotovo turistički grad, ima dosta stranaca, mislim da ni njima nije ugodno", rekao je Srđan Obad. Nezadovoljstvo dijele i strani posjetitelji. "Nisam sretna zbog cijele situacije u svijetu, ne podržvam to", poručile su Angie i Carol iz SAD-a, dodajući da nisu očekivale vidjeti američki brod tu "Nikako, pa sukob nije ovdje".

Ministar Ivan Anušić naglašava kako brod boravi u Dubrovniku isključivo zbog logistike te smatra da nema razloga za zabrinutost. S druge strane, predsjednik Republike oštro kritizira potez, ističući da takve odluke moraju proći saborsku proceduru, piše Dnevnik.hr.

Gradonačelnik Mato Franković kaže kako nije bio upoznat s dolaskom broda. "Nisam znao, ali realno ne moram ni znati", izjavio je te dodao: "Mene ne zabrinjava, obzirom na misiju u Dubrovniku, a to je misija odmora - druge nema, dakle dok su oni u miru i mi smo u miru".

Riječ je o modernom razaraču opremljenom sustavima za protupodmorničko i površinsko ratovanje, uz mogućnost smještaja helikoptera. Iako je trenutačno na stanci, njegova prisutnost u turističkom središtu otvara pitanje sigurnosti i procedure donošenja odluka. 

