USKOK započeo izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu?

Istražitelji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) navodno provode izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu te su danas izuzeli više kutija dokumentacije, piše Index. Izvidi su jučer započeli i u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), a nakon afere u Hrvatskom skijaškom savezu prošireni su i na druge sportske saveze.

Prema dostupnim informacijama, istražitelji osim financiranja skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju događanja HOO-a te isplate dnevnica. U fokusu im je, prema izvorima, i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. Hrvatski olimpijski odbor oglasio se priopćenjem u kojem tvrdi da istražitelji nisu bili u njihovim prostorijama, ali potvrđuju suradnju s institucijama. Navode da "dostavljaju traženu dokumentaciju vezanu i uz poslovanje HOO-a".