USKOK započeo izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu?

Istražitelji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) navodno provode izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu te su danas izuzeli više kutija dokumentacije, piše Index. Izvidi su jučer započeli i u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), a nakon afere u Hrvatskom skijaškom savezu prošireni su i na druge sportske saveze.
Prema dostupnim informacijama, istražitelji osim financiranja skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju događanja HOO-a te isplate dnevnica. U fokusu im je, prema izvorima, i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. Hrvatski olimpijski odbor oglasio se priopćenjem u kojem tvrdi da istražitelji nisu bili u njihovim prostorijama, ali potvrđuju suradnju s institucijama. Navode da "dostavljaju traženu dokumentaciju vezanu i uz poslovanje HOO-a".
Tu treba pratiti samo trag Gopca i ostalih HDZ perjanica, hobotnica će ići do INE, HEP-a, HP-a. Malverzacija ima i u ZRS, ali tu su kod Bože Jovića iznosi manji. A tek HNS, ali njih garantirano neće dirati do jeseni.