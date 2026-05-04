NOVA ISTRAGA?

USKOK započeo izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu?

Zagreb: Hrvatski rukometni savez u sklopu promocije nadolazećeg Svjetskog prvenstva postavio je šator
04.05.2026.
u 21:45

Izvidi su jučer započeli i u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO)

Istražitelji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) navodno provode izvide i u Hrvatskom rukometnom savezu te su danas izuzeli više kutija dokumentacije, piše Index. Izvidi su jučer započeli i u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO), a nakon afere u Hrvatskom skijaškom savezu prošireni su i na druge sportske saveze.

Prema dostupnim informacijama, istražitelji osim financiranja skijaškog saveza provjeravaju i organizaciju događanja HOO-a te isplate dnevnica. U fokusu im je, prema izvorima, i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. Hrvatski olimpijski odbor oglasio se priopćenjem u kojem tvrdi da istražitelji nisu bili u njihovim prostorijama, ali potvrđuju suradnju s institucijama. Navode da "dostavljaju traženu dokumentaciju vezanu i uz poslovanje HOO-a".

USKOK Hrvatski rukometi savez

BR
Brekalo
22:27 04.05.2026.

Tu treba pratiti samo trag Gopca i ostalih HDZ perjanica, hobotnica će ići do INE, HEP-a, HP-a. Malverzacija ima i u ZRS, ali tu su kod Bože Jovića iznosi manji. A tek HNS, ali njih garantirano neće dirati do jeseni.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

