Trumpovo povlačenje vojnika iz Njemačke tek je početak: Slijede ove dvije države

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa naredila je povlačenje pet tisuća vojnika iz Njemačke kao mjeru "kažnjavanja" njemačke vlade. Tamošnji kancelar Friedrich Merz kritizirao je nedavno američki rat u Iranu, rekavši da vodstvo u Teheranu "ponižava" Washington koji "očigledno nema strategiju". No, dok Njemačka zbraja koliko će američkih vojnika ostati nakon Trumpovih odluka, geopolitički analitičari naglašavaju da je povlačenju američke vojske iz Europe tek početak, i da će se ono u budućnosti samo nastaviti.



Pentagon je u petak naredio da će se spomenuti kontingent od pet tisuća vojnika povući iz Njemačke u sljedećih šest do 12 mjeseci. To će ukupan broj američkih vojnika u ovoj zemlji spustiti na nešto više od 30 tisuća, što znači da će Njemačka ostati europska zemlja s daleko najvećim brojem stalno stacioniranih američkih trupa. Američka vojska ima gotovo nepregledan niz vojnih baza na Starom kontinentu, njih 31, uz još 19 dodatnih vojnih postrojenja različitih vrsta. U Europi je smješteno ukupno 68 tisuća vojnika iuz SAD-a, što je ostavština hladnog rata.