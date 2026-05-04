TRANSATLANTSKI POTRES

Trumpovo povlačenje vojnika iz Njemačke tek je početak: Slijede ove dvije države

Autor
Dino Brumec
04.05.2026.
u 21:57

Pentagon je naredio kontingentu od pet tisuća vojnika smještenih u Njemačkoj da se vrate kući, no Trump već prijeti da bi isto mogao učiniti u Italiji i Španjolskoj

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa naredila je povlačenje pet tisuća vojnika iz Njemačke kao mjeru "kažnjavanja" njemačke vlade. Tamošnji kancelar Friedrich Merz kritizirao je nedavno američki rat u Iranu, rekavši da vodstvo u Teheranu "ponižava" Washington koji "očigledno nema strategiju". No, dok Njemačka zbraja koliko će američkih vojnika ostati nakon Trumpovih odluka, geopolitički analitičari naglašavaju da je povlačenju američke vojske iz Europe tek početak, i da će se ono u budućnosti samo nastaviti.

Pentagon je u petak naredio da će se spomenuti kontingent od pet tisuća vojnika povući iz Njemačke u sljedećih šest do 12 mjeseci. To će ukupan broj američkih vojnika u ovoj zemlji spustiti na nešto više od 30 tisuća, što znači da će Njemačka ostati europska zemlja s daleko najvećim brojem stalno stacioniranih američkih trupa. Američka vojska ima gotovo nepregledan niz vojnih baza na Starom kontinentu, njih 31, uz još 19 dodatnih vojnih postrojenja različitih vrsta. U Europi je smješteno ukupno 68 tisuća vojnika iuz SAD-a, što je ostavština hladnog rata.

AB
allain.biger
22:31 04.05.2026.

On je odavno to isplanirao da ih povuce iz Njemacke a ovo je samo iskoristio da ispadne faca u svojoj bolesnoj starackoj glavi. Merz nije nista krivo napravio samo je rekao istinu a istina ovoga jako boli. Ne bi se iznenadio da u buducnosti doznamo da je ovaj lik dugogodisnji Ruski spijun. Jer sve ovo sto radi u zadnje vrijeme samo i iskljucivo ide na ruku Rusiji.

OB
obican
22:07 04.05.2026.

Yankee, go home!

Avatar HajdukLika
HajdukLika
22:43 04.05.2026.

Njemačka će odahnuti nakon 80 godina.

