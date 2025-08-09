Tihi ubojica Europsku uniju godišnje košta čak 600 milijardi eura: Polako i sigurno uništava čovjeka

Ubrzani životni ritam, visoka očekivanja na poslovnom i privatnom planu, stalna izloženost raznim pritiscima, konstantna povezanost zahvaljujući suvremenoj tehnologiji i posljedična informacijska preopterećenost – sve su to odlike suvremenog načina života iz kojih neminovno proizlazi stres. Stres predstavlja način na koji se organizam priprema za suočavanje s fizičkim i emocionalnim izazovima, a mogu ga prouzročiti velike životne promjene, narušeni odnosi, financijski problemi, bolest, trajna zabrinutost... Nedavno su na stručnom skupu o stresu izneseni podaci OECD-a prema kojima različiti tipovi stresa u Europskoj uniji godišnje prouzroče štetu od 600 milijardi eura, a mjerljivi su u smanjenoj produktivnosti te troškovima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. U SAD-u mentalne bolesti koštaju oko 480 milijardi dolara godišnje. Zbog širokog spektra naizgled nepovezanih posljedica koje stres uzrokuje, on se naziva tihim ubojicom suvremenog doba.