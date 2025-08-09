Ubrzani životni ritam, visoka očekivanja na poslovnom i privatnom planu, stalna izloženost raznim pritiscima, konstantna povezanost zahvaljujući suvremenoj tehnologiji i posljedična informacijska preopterećenost – sve su to odlike suvremenog načina života iz kojih neminovno proizlazi stres. Stres predstavlja način na koji se organizam priprema za suočavanje s fizičkim i emocionalnim izazovima, a mogu ga prouzročiti velike životne promjene, narušeni odnosi, financijski problemi, bolest, trajna zabrinutost... Nedavno su na stručnom skupu o stresu izneseni podaci OECD-a prema kojima različiti tipovi stresa u Europskoj uniji godišnje prouzroče štetu od 600 milijardi eura, a mjerljivi su u smanjenoj produktivnosti te troškovima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. U SAD-u mentalne bolesti koštaju oko 480 milijardi dolara godišnje. Zbog širokog spektra naizgled nepovezanih posljedica koje stres uzrokuje, on se naziva tihim ubojicom suvremenog doba.
Tihi ubojica Europsku uniju godišnje košta čak 600 milijardi eura: Polako i sigurno uništava čovjeka
Fama je da cigareta smanjuje stres, i nikotin i hrana lako su dostupni, nude brzo i lako rješenje u trenucima stresa, ali su zbog štetnosti po zdravlje puno opasniji i ustvari dodatno pojačavaju stres zatvarajući krug ovisnosti i krivnje
A sta je to stres? Stres je kada ne zelis biti gdje jesi nego negdje drugdje