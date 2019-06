Thompson odgovorio Pupovcu: 'Mržnja ni Srbima ne donosi ništa dobro'

Menadžment glazbenika Marka Perkovića Thompsona odgovorio je na izjave čelnika SDSS-a i saborskog zastupnika Milorada Pupovca, koji je povodom napada u Supetru prozvao Thompsona.

- Mladi na koncertima, Thompsonovim naprimjer, čuju Za dom spremni kao službeni početak tog koncerta, ali vrh države ne čuje kad se na stadionima to skandira. Vrh države ne čuje kad se izvikuje Za dom spremni, jer je to domoljubno pjevanje. A kad domoljubno pjevanje završi ovakvim aktom, onda kažu da su to huligani - rekao je Pupovac za N1 komentirajući napad u kojem su između ostalog na meti bili Srbi iz Vukovara.

Pozdravom Za dom spremni počinje Thompsonova pjesma Čavoglave.

- Mi mu poručujemo: Prestanite sijati mržnju i govoriti laži kao i izluđivati u prvom redu svoj vlastiti narod, prestanite poticati svoj manjinski narod u Republici Hrvatskoj na mržnju prema Hrvatima, našoj kulturi, vjeri i običajima jer vjerujemo da je i njima dosta patnje i laži od takvog četnikovanja i manipuliranja. Prestanite s kaznenim djelima kao što ste to radili pozivajući naslovnicom u vašem tjedniku na klanje Thompsona - stoji u objavi Thompsonova menadžmenta na Facebooku.

Dodaju kako je "takvih promicatelja mržnje bilo krajem osamdesetih i početkom devedesetih" te "kako takva mržnja nikome pa ni vašem narodu ništa dobro ne donosi, osim naravno pojedincima koji se bave etno biznisom kao što si ti Milorade".