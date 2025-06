Thompson: Nismo očekivali toliko ljudi, iznenadili smo se. Ni u snu to nisam mogao sanjati

Dok cijela hrvatska javnost iščekuje mega koncert na Hipodromu, a pogotovo onih gotovo pola milijuna građana koji imaju ulaznice za koncert, večeras se javnosti obratio Marko Perković Thompson. Tjedan dana prije spektakularnog koncertaThompson je dao intervju za HRT i otkrio detalje o završnim pripremama. "Koncert je praktički spreman," izjavio je Thompson. "Program, bend i ja smo odavno pripremljeni, a trenutno se dorađuju samo sitni organizacijski detalji. Produkcija, scenografija i ostali elementi su već postavljeni. Nedavno sam obišao Hipodrom i uvjerio se da je sve gotovo spremno." Osvrćući se na činjenicu da je ovo najveća produkcija u Europi, s više opreme nego na koncertu Lady Gage u Riu, Thompson je naglasio da je sve to osmišljeno kao poseban znak zahvalnosti njegovoj vjernoj publici.

- Kada smo došli na ideju da se napravi koncert na Hipodromu za zagrebačku publiku, nismo očekivali toliki broj ljudi. To nas je sve ugodno iznenadilo. Razmišljali smo o tome kako zahvaliti tim dragim ljudima koji su se odazvali u takvom broju. Organizator i ja odlučili smo se publici priuštiti nešto najbolje. Javila se tvrtka iz Dubaija koja je upisana u Guinnessovu knjigu rekorda za najveću postavljenu pozornicu, scenografiju i razglas u svijetu. Oni su se sami javili, a mi smo bili oduševljeni. Sretni smo da su oni ti koji će sve ovo pripremiti. Ovo je najbolja scenografija ikad viđena, a onda i priča dobiva na težini. Publika je zaslužila ovakav spektakl, rekao je Thompson.

Thompson je istaknuo kako su njegovoj glazbenoj ekipi ostale još samo probe na bini, a sve ostale pripreme su završene. - Uzeli smo nekoliko dana pauze. Ostale su završne probe na bini. Imamo dosta iskustva s velikim koncertima, a ovo je samo malo veće, rekao je. - Svi smo spremni, dobro pripremljeni. Raduje nas i to što ćemo ovaj put izvoditi nove pjesme, rekao je. Upitan o sigurnosnim mjerama, Thompson je izrazio iznimno zadovoljstvo suradnjom svog tima s gradskim institucijama i policijom. "Pripreme koje provode moja ekipa i tim, od produkcije i ozvučenja do sigurnosti i ostalih detalja, oduševile su me. Posebno me raduje što su svi suradnici - grad, policija - ugodno iznenađeni temeljitošću organizatora," istaknuo je. Na pitanje o broju zaštitara, duhovito je odgovorio: "Neće ih biti 5000, nego 300 tisuća," aludirajući na publiku koja je poznata po međusobnoj brizi i odgovornosti.

- Ne vjerujem da može doći do ikakvih problema, zaključio je Thompson. Thompson je otkrio i kako mu sin Ante Mihael, unatoč zdravstvenim problemima, kontinuirano pruža podršku, kao i ostatak obitelji. - On je bio moj najveći navijač i pokretač. Kada nam se dogodila nevolja i kada je na jedan čudesan način preživio, svaka njegova želja je meni zapovijed, naglasio je. - Cijela obitelj će također doći na koncert, dodao je.

Osvrnuvši se na kritike s kojima se suočavao tijekom karijere, Thompson je rekao: "Bilo je raznih situacija. Neke su me, kao glazbenika, duboko pogodile. Prošao sam kroz teška razdoblja, ali s vremenom sam naučio nositi se s tim, shvativši odakle dolaze takvi napadi." Komentirajući medijsko praćenje predstojećeg koncerta, Thompson je izrazio zabrinutost zbog pristupa pojedinih novinara i urednika. "Ne želim generalizirati, jer ima i onih profesionalnih, ali stječem dojam da neki žele narušiti atmosferu koncerta," rekao je. "To ne odgovara ni meni ni mojoj publici, ali to je realnost s kojom se nosimo. Srećom, moja publika ne podliježe takvim manipulacijama."

"Ovo je pozitivna priča," naglasio je Thompson. "Želimo predstaviti našu hrvatsku priču, koja je prožeta ljubavlju prema našim temeljnim vrijednostima: Bogu, obitelji i domovini. To je ono što želimo promicati kroz naš rad i javno djelovanje." Thompson je izrazio duboku zahvalnost svojoj publici. "Počašćen sam njihovom podrškom. Uvijek sam govorio da imam najbolju i najvjerniju publiku na svijetu, a ovaj put su me istinski zadivili. Nisam mogao ni sanjati da će pola milijuna ljudi doći pjevati sa mnom. To je sada naša stvarnost. U svemu se oslanjam na Božju providnost, pa tako i u karijeri. Što Bog odredi, tako će i biti," zaključio je Marko Perković Thompson.