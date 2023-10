Teža nesreća kod Siska: Vozač i putnica u autu teško ozlijeđeni. Nisu koristili pojas

Policija javlja kako je ove subote oko 16.30 sati u mjestu Veliko Svinjičko na sisačkom području došlo do prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. Do nesreće je došlo, izvijestila je sisačko-moslavačka policija, kada je automobilom sisačkih registracija upravljao 30-godišnjak, dok se u automobilu nalazila 20-godišnja putnica. On je uslijed neprilagođene brzine, prešao na suprotnu prometnu traku i udario u teretni automobil sisačkih registracija, kojim je upravljao 51-godišnjak.

- Zbog zadobivenih ozljeda, 30-godišnji vozač i 20-godišnja putnica koji nisu koristili sigurnosni pojas, su prevezeni u sisačku Opću bolnicu gdje su vozaču konstatirane teške tjelesne ozljede, a putnici teške tjelesne ozljede opasne za život, dok je 51-godišnjak lakše ozlijeđen - javljaju.

Protiv 30-godišnjeg vozača nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnijeta kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

POVEZANI ČLANCI:

>> VIDEO Vozač udario u motocikl, ostavio kombi i pobjegao: U stravičnoj nesreći na A1 poginule dvije osobe