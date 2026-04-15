Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE VIŠE SURAĐUJU

Ova dvojica lidera žele spasiti svijet: 'Zovemo se i dopisujemo prilično često...'

Canada’s Prime Minister Mark Carney meets with Finland’s President Alexander Stubb in Ottawa
Foto: David Kawai/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
15.04.2026.
u 13:12

Kada je riječ o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, oni ipak imaju različita iskustva

Uslijed sve većih globalnih napetosti, koje velikim dijelom orkestrira američki čelnik Donald Trumpa, dvojica lidera sve više surađuju na ključnim pitanjima. Kanadski premijer Mark Carney i finski predsjednik Alexander Stubb našli su se na vlasti u opasnom trenutku za svijet. Rusija, finska susjeda, već godine napada Ukrajinu te hibridnim napadima cilja zemlje diljem Europe. S druge strane svijeta, SAD nerijetko spominje kako želi vidjeti Kanadu kao 51. američku državu. Njih dvojica citiraju jedan drugoga u govorima i dijele mnoga mišljenja, a uz to se redovito privatno čuju telefonom i porukama. Uz to, kada su se prošlog mjeseca zatekli u Londonu, dogovorili su kako će zajedno ići na trčanje. 

"Zovemo se i dopisujemo prilično često. Pokušavamo reflektirati što se događa u svijetu pa je to takvo prijateljstvo. Onda možemo i povremeno trčati, što je lijepo", rekao je Stubb za Politico. "Izuzetno poštujem Marka, mislim da je jedan od intelektualno najoštrijih svjetskih vođa u ovom trenutku. Mislim da imamo prilično sličnu pozadinu, s tim da je on ekonomist, a ja sam zaljubljenik u međunarodne odnose. Obojica imamo doktorate iz svojih područja i obojica volimo hokej na ledu. Kanada i Finska oduvijek su slično razmišljale pa sam sretan što sam uspostavio dobar odnos s Markom."

Carney je, upitan o njihovu prijateljstvu, istaknuo: "Neću se upuštati ni u kakve triatlone s predsjednikom Stubbom, to bi sa moje strane bilo prilično neugodno. On je izvanredan čovjek s mnogo talenata.“ Zajedno, dodao je, dvije se zemlje suočavaju s "neredom u međunarodnom sustavu" kako bi izgradile bolji sustav za ljude diljem svijeta.

Kada je riječ o Trumpu, oni ipak imaju različita iskustva. Carney je obećao da će se suprotstaviti Trumpu i boriti za kanadski suverenitet. Stubb je, s druge strane, zaradio etiketu "Trumpovog šaptača“ nakon što je upoznao američkog predsjednika na njegovom golf terenu na Floridi. Stubb uživa velik utjecaj u Washingtonu iako kaže da se rjeđe čuje s Trumpom otkako je izbio rat na Bliskom istoku.

Tijekom susreta u Londonu, Stubb je predložio Carneyju da razmisli o pristupanju Kanade Europskoj uniji. Carney je rekao da punopravno članstvo nije vjerojatno, no kako bi htio razviti dublje trgovinske i sigurnosne veze s blokom. Usred carinskog rata sa SAD-om, Kanada radi na diverzifikaciji. Carney je, naime, već postigao veliki trgovinski sporazum s Kinom i niz novih sveobuhvatnih dogovora s Indijom. 
Ključne riječi
Finska Kanada Alexander Stubb Mark Carney

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Na svečanoj prisegi ročnika u Požegi pozornost je privukla Diva Perković, kći pjevača Marka Perkovića Thompsona
Video sadržaj
5
Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!