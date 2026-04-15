Ova dvojica lidera žele spasiti svijet: 'Zovemo se i dopisujemo prilično često...'

Uslijed sve većih globalnih napetosti, koje velikim dijelom orkestrira američki čelnik Donald Trumpa, dvojica lidera sve više surađuju na ključnim pitanjima. Kanadski premijer Mark Carney i finski predsjednik Alexander Stubb našli su se na vlasti u opasnom trenutku za svijet. Rusija, finska susjeda, već godine napada Ukrajinu te hibridnim napadima cilja zemlje diljem Europe. S druge strane svijeta, SAD nerijetko spominje kako želi vidjeti Kanadu kao 51. američku državu. Njih dvojica citiraju jedan drugoga u govorima i dijele mnoga mišljenja, a uz to se redovito privatno čuju telefonom i porukama. Uz to, kada su se prošlog mjeseca zatekli u Londonu, dogovorili su kako će zajedno ići na trčanje.

"Zovemo se i dopisujemo prilično često. Pokušavamo reflektirati što se događa u svijetu pa je to takvo prijateljstvo. Onda možemo i povremeno trčati, što je lijepo", rekao je Stubb za Politico. "Izuzetno poštujem Marka, mislim da je jedan od intelektualno najoštrijih svjetskih vođa u ovom trenutku. Mislim da imamo prilično sličnu pozadinu, s tim da je on ekonomist, a ja sam zaljubljenik u međunarodne odnose. Obojica imamo doktorate iz svojih područja i obojica volimo hokej na ledu. Kanada i Finska oduvijek su slično razmišljale pa sam sretan što sam uspostavio dobar odnos s Markom."

Carney je, upitan o njihovu prijateljstvu, istaknuo: "Neću se upuštati ni u kakve triatlone s predsjednikom Stubbom, to bi sa moje strane bilo prilično neugodno. On je izvanredan čovjek s mnogo talenata.“ Zajedno, dodao je, dvije se zemlje suočavaju s "neredom u međunarodnom sustavu" kako bi izgradile bolji sustav za ljude diljem svijeta.

Kada je riječ o Trumpu, oni ipak imaju različita iskustva. Carney je obećao da će se suprotstaviti Trumpu i boriti za kanadski suverenitet. Stubb je, s druge strane, zaradio etiketu "Trumpovog šaptača“ nakon što je upoznao američkog predsjednika na njegovom golf terenu na Floridi. Stubb uživa velik utjecaj u Washingtonu iako kaže da se rjeđe čuje s Trumpom otkako je izbio rat na Bliskom istoku.

Tijekom susreta u Londonu, Stubb je predložio Carneyju da razmisli o pristupanju Kanade Europskoj uniji. Carney je rekao da punopravno članstvo nije vjerojatno, no kako bi htio razviti dublje trgovinske i sigurnosne veze s blokom. Usred carinskog rata sa SAD-om, Kanada radi na diverzifikaciji. Carney je, naime, već postigao veliki trgovinski sporazum s Kinom i niz novih sveobuhvatnih dogovora s Indijom.