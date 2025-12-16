Tetra Pak u suradnji s tvrtkom García Carrión predstavio prvu papirnatu barijeru u svijetu za ambalažu za sokove

Tetra Pak je u suradnji s tvrtkom García Carrión predstavio prvu primjenu svoje tehnologije papirnate barijere za amabažu za sokove. Ova inovacija u održivim rješenjima za pakiranje hrane predstavlja značajan korak prema smanjenju ovisnosti o materijalima na bazi fosilnih goriva, a novi materijal za ambalažu sada se uvodi na više tržišta.

Prva svjetska aseptična kartonska ambalaža s barijerom na bazi papira za kategoriju sokova

Tetra Pak je zajedno s vodećim španjolskim proizvođačem pića, Garcíom Carriónom, predstavio je Tetra Brik® Aseptic 200 ml Slim Leaf - aseptičnu kartonsku ambalažu s barijerom na bazi papira za sokove, pod vodećim brendom Don Simón. Ovo je prvo pakiranje soka u porcijama na svijetu koje koristi inovativnu barijeru i prva takva ambalaža dostupna u Španjolskoj.

Izrađena s do 80% papira, ambalaža jača svoje reference u pogledu održivosti. Kombinacija barijere na bazi papira s polimerima na biljnoj bazi, koji se koriste u premazima materijala za pakiranje, podiže udio obnovljivog sadržaja na izvanrednih 92%, dok istovremeno smanjuje ugljični otisak za 43% u usporedbi s aseptičnim pakiranjem koje koristi sloj aluminijske folije, što je potvrdio Carbon Trust1.

„Ponosni smo što smo predvodnici u održivoj ambalaži u kategoriji sokova. Već više od 135 godina García Carrión posvećen je odgovornoj inovaciji i poštovanju okoliša“, rekao je Don José García Carrión, direktor tvrtke García Carrión. „Ova inovacija podržava našu misiju smanjenja utjecaja na okoliš uz istovremeno pružanje visokokvalitetnih proizvoda našim potrošačima“, dodala je Fala Corujo, potpredsjednica García Carrión.

Foto: Tetra Pak

Za García Carrión ovo rješenje predstavlja novu industrijsku primjenu njihove sveobuhvatne Strategije održivosti 360°, koja je 2024. godine nagrađena priznanjem Factories of the Future Award za izvrsnost u održivosti i kružnom gospodarstvu.

Tatiana Liceti, izvršna potpredsjednica za ambalažna rješenja u tvrtki Tetra Paka, komentirala je: „Ovo predstavljanje značajan je iskorak na našem putu prema potpuno obnovljivom i reciklabilnom pakiranju. Usko surađujući s našim kupcima dokazujemo da se održiva inovacija može skalirati na različita tržišta i kategorije, uz zadržavanje funkcionalnosti i kvalitete pakiranja.“

Što je papirnata barijera?

Barijera na bazi papira tvrtke Tetra Pak predstavlja inovaciju u dizajnu aseptične kartonske ambalaže. Ona zamjenjuje tradicionalni sloj aluminijske folije obnovljivom barijerom na bazi papira, potičući prijelaz s materijala na bazi fosilnih goriva na nisko-ugljičnu, obnovljivu alternativu i smanjujući ugljični otisak ambalaže. Zajedno s drugim slojevima u ambalaži, barijera na bazi papira štiti od kisika, svjetlosti, vlage i bakterija, čime se osigurava da sigurnost hrane nije narušena, a vijek trajanja usporediv je s pakiranjima sa slojem aluminijske folije. Aseptična kartonska ambalaža s novom barijerom na bazi papira može se prikupljati, sortirati i reciklirati tamo gdje je reciklažna infrastruktura uspostavljena i prilagođena velikom opsegu. Očekuje se da će nova barijera na bazi papira donijeti dodatne koristi u daljnjem lancu za

učinkovitost reciklažne infrastrukture. To uključuje maksimiziranje povrata sadržaja papira iz procesa recikliranja kartonske ambalaže, istovremeno osiguravajući visokokvalitetne frakcije vlakana i nevlaknastih materijala.

Tehnologija papirnate barijere tvrtke Tetra Pak dio je njezine šire ambicije da stvori najodrživije pakiranje hrane na svijetu – ono koje je na bazi papira, izrađeno isključivo od odgovorno dobivenih obnovljivih ili recikliranih materijala, ima najmanji mogući ugljični otisak i potpuno se može reciklirati2.

Foto: Tetra Pak

Aseptična kartonska ambalaža s papirnatom barijerom za napitke tvrtke Tetra Pak predstavljena je u suradnji s mljekarskom tvrtkom u Portugalu 2023. godine. Prepoznat je kao revolucionarna inovacija u održivom pakiranju te je osvojio nagradu "Učinkovitost resursa" (Resource Efficiency) na dodjeli nagrada Sustainable Packaging News Awards 2024.

O TETRA PAKU

Tetra Pak je vodeća svjetska tvrtka za rješenja u preradi i pakiranju hrane. Surađujući s našim kupcima i dobavljačima, svakodnevno osiguravamo pristup sigurnoj i hranjivoj hrani za stotine milijuna ljudi u više od 160 zemalja.

S više od 24 000 zaposlenika diljem svijeta, obvezujemo se učiniti hranu sigurnom i dostupnom svugdje te obećavamo zaštititi ono što je dobro: hranu, ljude i planet. Više informacija o Tetra Paku dostupno je na www.tetrapak.com.