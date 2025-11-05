Naši Portali
TEŠKA NESREĆA

Užas u Ozlju: Automobil sletio s ceste, poginuo mladić, dvojica ozlijeđena

05.11.2025.
u 21:29

Na mjestu nesreće obavlja se očevid kojim rukovodi policija, a promet kroz taj dio Ozlja privremeno je zatvoren.

Teška prometna nesreća dogodila se večeras oko 19.40 sati u Ozlju, u Trškoj ulici, gdje je osobno vozilo sletjelo s ceste i završilo u dvorištu obiteljske kuće. 

Prema informacijama policije, u vozilu su bila trojica mlađih muškaraca. Jedan od njih je na mjestu nesreće smrtno stradao, dok su preostala dvojica zadobila ozljede. Na mjestu nesreće obavlja se očevid kojim rukovodi policija, a promet kroz taj dio Ozlja privremeno je zatvoren.

