U teškom sudaru kamiona i motocikla preminuo Čeh, Pelješki most satima zatvoren

U prometnoj nesreći u petak na Jadranskoj magistrali kod Komarne, u kojoj su sudjelovali motocikl i kamion splitskih registracija, poginuo je 49-godišnji češki motociklist, izvijestila je dubrovačko-neretvanska policija.
Nesreća se dogodila oko 13.45 sati u blizini čvora Komarna, na dionici između Pelješkog mosta i predjela Rabe. Ta je dionica u cijelosti zatvorena dok traje očevid, nakon kojeg će biti poznati detalji nesreće, dodaju iz policije.
Kako nam javljaju čitatelji nakon nesreće nastale su velike kolone, a Pelješki most je već satima zatvoren.
OČARAVA SVOJOM LJEPOTOM
Ovo mjesto u Hrvatskoj proglašeno je najljepšim selom na svijetu. Jeste li ga posjetili?
jeste li među njima?
Novac će im se osmjehnuti: Ova tri horoskopska znaka očekuje pravo bogatstvo ove jeseni
Brzi recept