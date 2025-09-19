U teškom sudaru kamiona i motocikla preminuo Čeh, Pelješki most satima zatvoren

U prometnoj nesreći u petak na Jadranskoj magistrali kod Komarne, u kojoj su sudjelovali motocikl i kamion splitskih registracija, poginuo je 49-godišnji češki motociklist, izvijestila je dubrovačko-neretvanska policija.

Nesreća se dogodila oko 13.45 sati u blizini čvora Komarna, na dionici između Pelješkog mosta i predjela Rabe. Ta je dionica u cijelosti zatvorena dok traje očevid, nakon kojeg će biti poznati detalji nesreće, dodaju iz policije.

Kako nam javljaju čitatelji nakon nesreće nastale su velike kolone, a Pelješki most je već satima zatvoren.