CIJELA DIONICA ZATVORENA

U teškom sudaru kamiona i motocikla preminuo Čeh, Pelješki most satima zatvoren

Kolona nakon prometne nesreće
Foto: Snimio čitatelj
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
19.09.2025.
u 17:42

Promet na ovom dijelu ceste je u potpunosti obustavljen

U prometnoj nesreći u petak na Jadranskoj magistrali kod Komarne, u kojoj su sudjelovali motocikl i kamion splitskih registracija, poginuo je 49-godišnji češki motociklist, izvijestila je dubrovačko-neretvanska policija.

Nesreća se dogodila oko 13.45 sati u blizini čvora Komarna, na dionici između Pelješkog mosta i predjela Rabe. Ta je dionica u cijelosti zatvorena dok traje očevid, nakon kojeg će biti poznati detalji nesreće, dodaju iz policije.

Kako nam javljaju čitatelji nakon nesreće nastale su velike kolone, a Pelješki most je već satima zatvoren.
