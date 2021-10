Temperature od ponedjeljka ispod ništice, očekuje nas kratkotrajno pogoršanje vremena

Iako će ponedjeljak u većini zemlje biti pretežito sunčan, temperature u središnjoj Hrvatskoj od ponedjeljka su se u jutarnjim satima spustile ispod ništice.

U jutarnjim satima valja računa ti na maglu i mraz u kontinentalnoj Hrvatskoj, a najviša dnevna temperatura će se u tim predjelima kretati između 13 i 14 stupnjeva Celzija, prognozirala je za HRT meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak

Na sjevernom Jadranu također će biti pretežito sunčano uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu, koja će do poslijepodneva oslabjeti. U ostatku Dalmacije temperature bi mogle porasti do 21 stupanj Celzija, na krajnjem jugu uz umjerenu do jaku buru koja će do poslijepodneva okrenuti na jugo.

U utorak se očekuje nestabilno vrijeme uz porast naoblake te povremenu kišu na zapadu i u središnjoj Hrvatskoj, dok će srijeda biti ponovno sunčanija, uz mogućnost kiše u gorju.

Na Jadranu će u utorak također biti pretežito oblačno s kišom te pljuskovima.

- U nastavku tjedna uglavnom suho i djelomice sunčano. Bura će u srijedu ponovno jačati, osobito na sjevernom dijelu, pa nisu isključeni problemi u prometu, prognozirala je Plačko-Vršnak.

