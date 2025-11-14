Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VREMENSKA PROGNOZA

Temperature danas idu i do 20 °C, uskoro dolazi promjena, ponegdje moguć i snijeg

Osijek: Boje jeseni na osječkoj promenadi
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
14.11.2025.
u 07:35

Sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska bit će nešto oblačniji, a na riječkom području postoji mogućnost povremene slabe kiše. Ipak, većinu dana i ovdje će prevladavati suho vrijeme, uz temperature od 15 do 19 °C.

Hrvatska će danas uživati u pretežno sunčanom i neuobičajeno toplom vremenu za sredinu studenog. Većina krajeva očekuje obilje sunčanih sati, a temperature zraka penjat će se čak do 20 °C. U unutrašnjosti zemlje, osobito u jutarnjim satima i dijelu prijepodneva, moguća je mjestimična magla koja bi ponegdje mogla kratkotrajno usporiti promet i stvoriti zimski ugođaj. No, nakon što se magla raziđe, prevladavat će sunce, a u Zagrebu će dnevna temperatura doseći ugodnih 18 °C. Na Sljemenu će biti nešto svježije, oko 13 °C, ali i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, ali tijekom dana može pojačati na umjeren jugozapadnjak, dok će u okolnom gorju povremeno biti i jak, s mogućim olujnim udarima.

Sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska bit će nešto oblačniji, a na riječkom području postoji mogućnost povremene slabe kiše. Ipak, većinu dana i ovdje će prevladavati suho vrijeme, uz temperature od 15 do 19 °C. U gorju će jugozapadni vjetar biti izraženiji, povremeno i jak, što će dodatno pojačavati osjećaj topline unatoč oblacima.

Dalmacija može računati na pretežno sunčano vrijeme, uz slabo do umjereno jugo. Temperature će se kretati između 17 i 20 °C, a u nekim mjestima uz obalu i nešto više. More će biti mirno, što će razveseliti sve koji planiraju boravak na otvorenom ili šetnje uz obalu. 
Najniže jutarnje temperature kretat će se od 2 do 13 °C, ovisno o regiji, dok će najviše dnevne biti u rasponu od 15 do 20 °C. 

Početkom novog tjedna slijedi jače pogoršanje vremena.

Lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito duž Jadrana i uz Jadran. Temperature će naglo pasti, što bi u najvišem gorju moglo rezultirati i kojom pahuljom snijega, osobito u noći na utorak, kad dovoljno zahladi. Bijele pahulje izgledne su i u nastavku novog tjedna, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali, no situacija je još podložna promjeni, javlja N1

Ključne riječi
vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja