Temperature danas idu i do 20 °C, uskoro dolazi promjena, ponegdje moguć i snijeg

Hrvatska će danas uživati u pretežno sunčanom i neuobičajeno toplom vremenu za sredinu studenog. Većina krajeva očekuje obilje sunčanih sati, a temperature zraka penjat će se čak do 20 °C. U unutrašnjosti zemlje, osobito u jutarnjim satima i dijelu prijepodneva, moguća je mjestimična magla koja bi ponegdje mogla kratkotrajno usporiti promet i stvoriti zimski ugođaj. No, nakon što se magla raziđe, prevladavat će sunce, a u Zagrebu će dnevna temperatura doseći ugodnih 18 °C. Na Sljemenu će biti nešto svježije, oko 13 °C, ali i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, ali tijekom dana može pojačati na umjeren jugozapadnjak, dok će u okolnom gorju povremeno biti i jak, s mogućim olujnim udarima.

Sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska bit će nešto oblačniji, a na riječkom području postoji mogućnost povremene slabe kiše. Ipak, većinu dana i ovdje će prevladavati suho vrijeme, uz temperature od 15 do 19 °C. U gorju će jugozapadni vjetar biti izraženiji, povremeno i jak, što će dodatno pojačavati osjećaj topline unatoč oblacima.

Dalmacija može računati na pretežno sunčano vrijeme, uz slabo do umjereno jugo. Temperature će se kretati između 17 i 20 °C, a u nekim mjestima uz obalu i nešto više. More će biti mirno, što će razveseliti sve koji planiraju boravak na otvorenom ili šetnje uz obalu.

Najniže jutarnje temperature kretat će se od 2 do 13 °C, ovisno o regiji, dok će najviše dnevne biti u rasponu od 15 do 20 °C.

Početkom novog tjedna slijedi jače pogoršanje vremena.

Lokalno će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito duž Jadrana i uz Jadran. Temperature će naglo pasti, što bi u najvišem gorju moglo rezultirati i kojom pahuljom snijega, osobito u noći na utorak, kad dovoljno zahladi. Bijele pahulje izgledne su i u nastavku novog tjedna, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali, no situacija je još podložna promjeni, javlja N1.