Tema zlostavljanja i na dnevnom redu u Europskom parlamentu

"Zlobne riječi ubadaju. Prijetnje stižu. Nagomilavaju se izravne poruke koje nestaju, pune zlobe. Dodaje se ulje na vatru postova i lajkova, trolanja, frapanja, catfishinga i podizanja suknje - da, svako mučenje ima svoje ime - nasilnici su vas doveli upravo tamo gdje žele. Oni su u vašem telefonu, u vašem džepu, u vašoj glavi, a u našem online svijetu izlaza nema. Sav ovaj brutalni progon nazivamo cyber-bullyingom. No time griješimo. To nije samo maltretiranje, to je potpuno nasilje, a doživjela ga je oko polovica mladih u EU-u." obratile su se ovim riječima zastupnice Frances Fitzgerald (Fina Gael/EPP), irska zastupnica u Europskom parlamentu te

Sunčana Glavak (HDZ/EPP), hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu povodom plenarne sjednice Europskog parlamenta koja će održati idući tjedna u Strasbourgu.

Istraživanje Sveučilišta Swansea pokazalo je kako je dvostruko veća vjerojatnost da će mladi koji su izloženi internetskom zlostavljanju biti skloniji samoozljeđivanju i postati suicidalni. Zbog toga često dolazi do visoke stope samoubojstava i rezanja žila.

U Irskoj je 2021. donesen zakon pod nazivom Coco i potaknut je događajem iz 2020. godine kada je majka jedne djevojke koja si je oduzela život, Nicole Fox, pokrenula kampanju za zaštitu djece i mladih. Zakonom se zabranjuje distribuciju seksualno eksplicitnog sadržaja koji uključuje osobe mlađe od 18 godina. Time su se povećala novčana i zatvorska kažnjavanja. Od kada je stupio na snagu, irska policija pokrenula je više od 70 kaznenih progona samo za zlouporabu intimnih slika, u što su bile uključene i ostale članice EU.

Italija je isti zakon protiv internetskog zlostavljanja usvojila 2017. godine, a prošle je godine francuski parlament

kriminalizirao zlostavljanje u školama i na sveučilištima, uključujući internetsko zlostavljanje. Uveli su kažnjavanje u iznosima do 150.000 eura i kaznama zatvora do 10 godina.

"Postupne sankcije nisu dovoljne. Bez sveobuhvatnog rješavanja internetskog nasilja u svakoj državi članici EU-a, naš odgovor

je slab. Platforme društvenih medija na kojima se događa nasilje su jake. Samo odgovor na razini EU-a može pokazati da je odlučnost EU-a snažnija." poručuju zastupnice.

