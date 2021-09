Taksist prevario Britance za 700 kuna i umjesto Vodica ih odveo u Zadar

Nekoliko britanskih turista nasamario ove je nedjelje zadarski taksist koji im je za kratku vožnju naplatio čak 700 kuna.

Kako doznaje 057info, turisti su na šetnici upitali jednog Zadranina gdje se nalazi hotel Punta jer nisu imali interneta, a taksist koji ih je prevozio od Zračne luke im je kazao kako se moraju zaputiti prema Donatu. Ono što turisti nisu znali je da se hotel uopće ne nalazi u Zadru, već u Vodicama, a taksist je za vožnju od Zračne luke do Zadra zaradio 700 kuna.

Zadranin kojeg su sreli na šetnici uspio je dogovoriti njihov prijevoz do Vodica sa svojim prijateljem, kojem su turisti naposlijetku ponudili 500 kuna, no on ih je odbio uzeti.

