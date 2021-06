Taksijem mu se dovezao do kuće, ugledao ga na prozoru pa u njega ispalio četiri hica

Za pokušaj ubojstva 39-godišnjaka optužen je 29-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu. Optužen je da se 6. siječnja u 13.40 taksijem dovezao do kuće 39-godišnjaka u Južnoj ulici u Zagrebu. Tražio je taksista da ga sačeka, a on je izašao iz vozila te je došao do kuće. Kada se na prozoru sobe na katu kuće pojavio 39-godišnjak upitao je 29-godišnjaka kamo ide, odnosno je li krenuo prema njemu. U tom se trenutku 29-godišnjak okrenuo prema 39-godišnjaku te je izvadio pištolj koji je imao ispod jakne.

Ispalio je prema 39-godišnjaku najmanje četiri hica od kojih ga je jedno pogodilo u lijevo rame, pri čemu je bio ozlijeđen osobito teško, a život su mu je spašen hitnom liječničkom intervencijom i operativnim zahvatom. Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se 29-godišnjaku produlji istražni zatvor do okončanja postupka.

>> VIDEO Očevid nakon pucnjave u Dubravi

Inače ranjeni 39-godišnjak je od prije bio poznat policiji, a uglavnom ga se povezivalo s drogom. Na adresi stanovanja u Južnoj ulici imao je registriranju trgovinu nakitom i igračkama. Tijekom 2009. bio je u svega desetak dana dva puta prijavljivan za dilanje heroina. Svojevremeno je bio uhićen i optužen u operaciji Ragusa u kojoj je policija u listopadu 2009. zaplijenila 9,5 kilograma heroina, 691 gram kokaina, 5, 1 kilogram marihuane, pušku, osam pištolja, streljivo, četiri digitalne vage, krivotvorene eure te više od 100.000 kuna.

Također je svojevremeno bio optužen i za smrt 17-godišnjaka koji je 2000. umro od predoziranja na jednom tulumu u Dubravi. Zajedno s još trojicom teretilo ga se da su maloljetniku omogućio konzumiranje droge, no na koncu nitko od njih zbog toga nije osuđen.