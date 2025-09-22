Svjetska maslinarska elita: Hrvati, imate možda i najbolja ulja na svijetu, dignite im cijenu

Ovo je silno važno. Zamislite, iz svjetske metropole kao što je New York, došli su ovdje, u Postira, na Brač, kao znak i kao priznanje da smo mi u rangu najboljih i najkvalitetnijih proizvoda u toj branši, oni nama dolaze reći koliko smo dobri – ostrašćeno i sa suznim očima od silnog ponosa govori Ante Vulin, poznati maslinar iz Pakoštana o značenju međunarodnog simpozija koje je na temu maslinovih ulja Hrvatske i jadranske obale, uz postirsku turističku zajednicu, organizirao prestižni maslinarski magazin "Olive Oil Times". Ante, čija su ulja već osvojila brojne nagrade i priznanja na najvećim svjetskim natjecanjima, a koji je na simpoziju sudjelovao na više panela u svoje i u ime Udruge maslinara Zadarske županije, nastavlja žarom zaljubljenika u svoj rad i rezultate: