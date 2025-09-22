Ovo je silno važno. Zamislite, iz svjetske metropole kao što je New York, došli su ovdje, u Postira, na Brač, kao znak i kao priznanje da smo mi u rangu najboljih i najkvalitetnijih proizvoda u toj branši, oni nama dolaze reći koliko smo dobri – ostrašćeno i sa suznim očima od silnog ponosa govori Ante Vulin, poznati maslinar iz Pakoštana o značenju međunarodnog simpozija koje je na temu maslinovih ulja Hrvatske i jadranske obale, uz postirsku turističku zajednicu, organizirao prestižni maslinarski magazin "Olive Oil Times". Ante, čija su ulja već osvojila brojne nagrade i priznanja na najvećim svjetskim natjecanjima, a koji je na simpoziju sudjelovao na više panela u svoje i u ime Udruge maslinara Zadarske županije, nastavlja žarom zaljubljenika u svoj rad i rezultate:
Svjetska maslinarska elita: Hrvati, imate možda i najbolja ulja na svijetu, dignite im cijenu
Ovako nešto još nikad nisam vidio – teren na kojem ljudi uzgajaju masline tako je surov i neprijateljski, rekao je Curtis Cord, utemeljitelj 'Olive Oil Timesa'
Prije, po prilici, 2 godine ili tu negdje u ruke mi doslo 2.5 deci maslinovog ulja. (U svom zivotu kusao dosta razlicitih maslinovih ulja.) Ovo ulje sam kusao umakao kruh a i golim prstom. Kasnije na salati. Silno mi je pasalo! Slozit cete se razne sorte maslina razni okusi ulja. Klima i navodnjavanje ili susa opet utjece. Osobno ne volim ako u maslinama, u presi, ima lista ali neki ljudi to vole. Ne volim ulje kada je kostica zdrobljena neki vole ... Ukusi su nam razliciti. Neki vole malo gorcine neki ne. Ovo ulje koje me silno odusevilo sa T A J V A N A!!!!!! Pa si mislimo sta nas volja!
Da, da, pod hitno barem za 200 % treba podići sve cijene u Dilmiciji, ne samo cijene ulja nego i zraka...