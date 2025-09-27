Svjesni smo hibridnih akcija Rusije na tlu EU. One se događaju stalno i ozbiljna su prijetnja

Vlak Simplon Express kretao je svaku večer iz Pariza u 18.50 i u Zagreb je stizao oko 16 sati sljedećeg dana. Krajem studenog ili početkom prosinca 1991. na taj se vlak, zajedno s još sedmero mladića i djevojaka sličnih njemu, ukrcao Daniel Markić, rođen 1972. u hrvatskoj obitelji u Francuskoj, koji je u mladosti živio i školovao se u sportskom internatu za plivače i sanjao da će jednog dana osvojiti olimpijsku medalju u plivanju. Njih osmero ukrcalo se i zaputilo u Hrvatsku kako bi se kao dragovoljci priključili obrani domovine od velikosrpske agresije.