Svjesni smo hibridnih akcija Rusije na tlu EU. One se događaju stalno i ozbiljna su prijetnja

Vlak Simplon Express kretao je svaku večer iz Pariza u 18.50 i u Zagreb je stizao oko 16 sati sljedećeg dana. Krajem studenog ili početkom prosinca 1991. na taj se vlak, zajedno s još sedmero mladića i djevojaka sličnih njemu, ukrcao Daniel Markić, rođen 1972. u hrvatskoj obitelji u Francuskoj, koji je u mladosti živio i školovao se u sportskom internatu za plivače i sanjao da će jednog dana osvojiti olimpijsku medalju u plivanju. Njih osmero ukrcalo se i zaputilo u Hrvatsku kako bi se kao dragovoljci priključili obrani domovine od velikosrpske agresije.
SUDJELOVALE U 'BIG BROTHERU'
FOTO Sjećate li se seksi sestara Barbare i Tine Šegetin? Povukle su se iz javnosti, a evo čime se danas bave
16
PRIVATNI ŽIVOT SMIJENJENOG MINISTRA
FOTO Supruga Vilija Beroša iza sebe ima propali brak, a s njim je dobila još dvoje djece. Evo kako je pričala o njemu
Video sadržaj
3
DVOBOJ U STUDIJU
FOTO Ljudi ne mogu vjerovati što je Meštar obukao u 'Dobro jutro, Hrvatska': 'Nisu za muškarce'
Tražit će repete
Osvojite tjednu zalihu snackova za klince, oduševit ćete cijelu obitelj jer su preukusni!
Anti-age