Svjedočila žena koja je Škaru prijavila za silovanje, bit će pušten idući tjedan?

Žena koja je Damira Škaru, bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a i osvajača olimpijske medalje, prijavila zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja, ispitana je putem videolinka u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Tijekom istrage protiv Škare predloženo je ispitivanje četvero svjedoka, a kako mu je istražni zatvor određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, bit će pušten na slobodu kada svi oni budu ispitani. Prema nekim neslužbenim najavama to bi se moglo dogoditi do konca idućeg tjedna. U početku mu je istražni zatvor bio određen i zbog opasnosti od ponavljanja djela, no ta osnova za određivanje istražnog zatvora mu je ukinuta nakon što je dao ostavku na mjesto čelnog čovjeka AK Siget.

Škaro je u istražnom zatvoru od konca kolovoza, a tamo je završio nakon što ga je bivša djelatnica prijavila zbog silovanja i seksualnog uznemiravanja. Ona je o tome progovorila i javno za emisiju Provjereno, zbog čega ju je Škarin odvjetnik kazneno prijavio zbog odavanja tajne. Kazneno je prijavio i novinara i urednicu Provjerenog zbog poticanja na odavanje tajne.

