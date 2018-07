Svijet oduševljen našom predsjednicom: Ovako se trebaju ponašati vođe

Fotografije hrvatske predsjednice Kolinde Grabar - Kitarović tijekom dodjele medalja nogometašima na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Rusiji, obišle su svijet i oduševile korisnike društvenih mreža.

Kolinda Grabar - Kitarović večeras je glavna tema na Twitteru i svi hvale njeno ponašanje i način na koji je čestitala hrvatskim reprezentativcima, i pobjednicima Francuzima te njihovom predsjedniku Emmanuelu Macronu. Tviteraši kažu kako bi se i drugi političari trebali ugledati na našu predsjednicu.

I think I have a new role model.

Kolinda Grabar-Kitarović Croatia's President is teaching the world to be open and to stay humble. This is how a president supposed to be. This is how a true leader supposed to be.Congratulations for this #Croatia#WorldCupFinal pic.twitter.com/12RBncaBrC — Abhijit paul (@abhijitfloyd) July 15, 2018

Croatian President @KolindaGK flew economy class to Russia, paid for her flights, put on a Croatian jersey despite of the dress code in the VIP area. #Kolinda #Idols pic.twitter.com/j97zGVwxEK — Ornella D. Bellia (@DesireeBellia) July 15, 2018

Kolinda Grabar-Kitarović, President of Croatia.



1. She did not miss a single match.

2. Travelled in economy class.

3. Always in the stands with the fans.

4. Values football.

5. Loves everyone.



👏👏👏



#WorldCup #WorldCupFinal pic.twitter.com/kdG3d31qL0 — Messi World (@MessiWorId) July 15, 2018

- Kolinda Grabar - Kitarović predsjednica RH uči svijet kako da bude otvoren i da ostane ponizan. Takvi predsjednici trebaju biti. Ovakvi trebaju biti pravi vođe. Čestitke na ovome Hrvatska. - piše u svojoj objavi Abhijit Paul.

Oduševljeni su twitteraši i što je naša predsjednica u Rusiju na utakmice putovala ekonomskom klasom, što nije propuštala važne utakmice, oduševljeni su što se uvijek spremno fotografirala s navijačima, što cijeni nogomet i voli sve.

- Kapa dolje hrvatskoj predsjednici. Nikad nisam vidio da netko tako grli baš sve sudionike finala. Svjetski vođe bi trebali naučiti kako se ova dama smije od srca čak i kad gubi - piše u jednoj od objava na Twitteru.

Croatian President Kolinda Grabar-Kitarović Just Won People's Heart Yet Again. Standing In Rain Without Any Umbrella And Hugging The Players To Appreciate Their Game. 👏🙏 #Croatia #WorldCupFinal #CROFRA #FRACRO #FrancevsCroatia pic.twitter.com/NH2Ex29R2n — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadejaaaa) July 15, 2018

#CRO the world needs more love and more people like you Kolinda Grabar Kitarovic congratulation #Croacia pic.twitter.com/W4ER0bn9FS — HEAVEN (@Knightheavens) July 15, 2018

- Hrvatska predsjednica osvojila je svijet još jednom. Stoji na kiši bez kišobrana i grli sve nogometaše - piše na Twitteru ispod fotografije na kojoj Kolinda Grabar - Kitarović.