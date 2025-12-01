Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
GORUĆI PROBLEM U ZGRADAMA

Svi se žale na ogromne račune, a ova zgrada otkrila je rješenje: 'Računi su nam prepolovljeni'

Zagreb: Stanari se žale na skuplje grijanje nakon ugradnje razdjelnika
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
01.12.2025.
u 22:40

Mnogi građani već koriste dostupne fondove kako bi obnovili svoje domove, a milijuni eura i dalje stoje na raspolaganju.

Energetska obnova jedne od većih  stambenih zgrada u Osijeku pokazala se kao pun pogodak. Stanari danas s pravom zadovoljno trljaju ruke jer su kroz nekoliko projekata drastično smanjili potrošnju toplinske energije i račune za grijanje.

Kako piše Dnevnik.hr, prvi ozbiljan iskorak bila je modernizacija sustava grijanja, ugradnja razdjelnika, balansiranje sustava i potpuna rekonstrukcija toplinske podstanice. Time je potrošnja toplinske energije pala za gotovo 40 posto, s više od milijun kW na oko 680 tisuća. Trošak grijanja srušio se s 75.000 na 37.000 eura godišnje, otkrio je predstavnik stanara Krešimir Ižaković.

Stručnjaci potvrđuju da su takve uštede itekako moguće. Ključ je u dobroj toplinskoj izolaciji cijele ovojnice zgrade, fasade, krova, podruma i zamjeni stare stolarije. “Dugotrajnije zgrade su one koje su kvalitetno izolirane, a time im raste i vrijednost”, pojasnio je Igor Kemenović iz udruge HUPFAS.

Europa pak ide prema obaveznom odustajanju od fosilnih goriva do 2050. godine, što znači da će plin i lož ulje postupno ostati prošlost kada je grijanje u pitanju. Mnogi građani već koriste dostupne fondove kako bi obnovili svoje domove, a milijuni eura i dalje stoje na raspolaganju. Uštede ne donose korist samo kućanstvima, i gradovi sve češće ulažu u energetsku obnovu kako bi smanjili troškove. Osim financijske koristi, obnova zgrade donosi i veću toplinsku, zvučnu i vizualnu ugodu, ali i zdraviji zrak u unutarnjim prostorima. 

FOTO Stigla sezona kuhanog vina i lampica: Pogledajte Advente diljem Hrvatske
Zagreb: Stanari se žale na skuplje grijanje nakon ugradnje razdjelnika
1/160
Ključne riječi
grijanje toplina ušteda energija zgrada

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja