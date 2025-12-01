Svi se žale na ogromne račune, a ova zgrada otkrila je rješenje: 'Računi su nam prepolovljeni'

Energetska obnova jedne od većih stambenih zgrada u Osijeku pokazala se kao pun pogodak. Stanari danas s pravom zadovoljno trljaju ruke jer su kroz nekoliko projekata drastično smanjili potrošnju toplinske energije i račune za grijanje.

Kako piše Dnevnik.hr, prvi ozbiljan iskorak bila je modernizacija sustava grijanja, ugradnja razdjelnika, balansiranje sustava i potpuna rekonstrukcija toplinske podstanice. Time je potrošnja toplinske energije pala za gotovo 40 posto, s više od milijun kW na oko 680 tisuća. Trošak grijanja srušio se s 75.000 na 37.000 eura godišnje, otkrio je predstavnik stanara Krešimir Ižaković.

Stručnjaci potvrđuju da su takve uštede itekako moguće. Ključ je u dobroj toplinskoj izolaciji cijele ovojnice zgrade, fasade, krova, podruma i zamjeni stare stolarije. “Dugotrajnije zgrade su one koje su kvalitetno izolirane, a time im raste i vrijednost”, pojasnio je Igor Kemenović iz udruge HUPFAS.

Europa pak ide prema obaveznom odustajanju od fosilnih goriva do 2050. godine, što znači da će plin i lož ulje postupno ostati prošlost kada je grijanje u pitanju. Mnogi građani već koriste dostupne fondove kako bi obnovili svoje domove, a milijuni eura i dalje stoje na raspolaganju. Uštede ne donose korist samo kućanstvima, i gradovi sve češće ulažu u energetsku obnovu kako bi smanjili troškove. Osim financijske koristi, obnova zgrade donosi i veću toplinsku, zvučnu i vizualnu ugodu, ali i zdraviji zrak u unutarnjim prostorima.