Svi Rafalei su stigli, Anušić otkrio kad do kad će članice NATO-a čuvati naše nebo

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je u nedjelju kako će zemlje članice NATO saveza provoditi nadzor hrvatskog zračnog prostora do kraja ove, ili najkasnije do početka iduće godine, do kada će zrakoplovi 'Rafale' biti potpuno opremljeni, a piloti uvježbani. Nakon predstavljanja izbornog programa HDZ-ovog kandidata za osječkog gradonačelnika Ivana Radića na upit novinara, kada će zrakoplovi 'Rafale' koje je nabavila Hrvatska početi čuvati hrvatsko nebo Anušić je odgovorio kako je "stiglo svih 12 zrakopolova 'Rafale' i cijela eskadrila je spremna".

Oni i danas čuvaju hrvatsko nebo, ali "air-policing" će raditi zemlje naše saveznice iz NATO saveza, do kraja ove, najkasnije do početka iduće godine, kada će naši zrakoplovi 'Rafale' u potpunosti biti opremljeni i piloti uvježbani za zadatke, koji će biti stavljeni pred njih, a to je zaštita hrvatskog neba, pojasnio je Anušić.

