Svi bruje o Trumpovom lošem zdravlju, a on to nikako ne može podnijeti: 'Ova ga usporedba posebno ljuti...'

Američki predsjednik Donald Trump suočava se s rastućim kritikama i izvještajima koji detaljno analiziraju njegovu fizičku i mentalnu degradaciju, zbog čega je, kako izvještavaju izvori bliski njemu, vrlo ljut. Ovog tjedna, posebice, pojavili su se novi izvještaji koji ga uspoređuju s njegovim prethodnikom Joeom Bidenom, kojeg je Trump često ismijavao nazivajući ga "Sleepy Joe" zbog njegovih godina i umora, piše Daily Beast.

Prema informacijama koje je objavio Zeteo, Trump (79) je bio ljut zbog sve većeg broja izvještaja iz uglednih medija poput The New York Timesa, The Washington Posta i CNN-a, koji su detaljno razmatrali znakove njegovog ugroženog zdravlja. AFP je nedavno objavio članak pod nazivom: "Sleepy Don? Trumpovo zdravlje pod povećalom". Izvori bliski predsjedniku, i unutar i izvan administracije, kažu da Trumpu najviše smetaju negativni medijski izvještaji o njegovom zdravlju, gotovo više od bilo koje druge teme osim skandala s Jeffreym Epsteinom. "Trump će danima razmišljati o uvredljivom mediju ili izvještaju", piše Zeteo.

Jedan od njegovih savjetnika otkrio je da je Trump posebno osjetljiv na usporedbe s Bidenom. "On to ne podnosi, čak i ako nije izravno upućeno na njega", izjavio je jedan od njegovih savjetnika. Trumpovo nezadovoljstvo raste kako se sve više pažnje posvećuje njegovom fizičkom i mentalnom zdravlju, što je ranije ismijavao kod Bidena. Mediji su počeli izvještavati o Trumpovim problemima s pamćenjem i fizičkim padovima, što je dodatno podiglo zabrinutost oko njegove sposobnosti da obnaša predsjedničku funkciju.

Primjer jednog od Trumpovih propusta dogodio se 29. rujna, kada je tijekom zajedničke press konferencije s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom pogrešno naveo datum početka svog prvog mandata. Također, izvještaji spominju da je Trump zaspao tijekom sjednice u Ovalnom uredu, usred rečenica, a često se pojavljuje i s modricama na desnoj ruci, koje prikriva debelim korektorom.

Bjelu kuća je nekoliko puta napomenula da je Trumpu dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, što znači da vene na nogama nisu dovoljno efikasne u vraćanju krvi prema srcu. Kažu da je to "benigni i uobičajeni problem" koji se često javlja kod starijih osoba, a Trump je uzimao aspirin u sklopu svoje terapije. Iako je Trump nedavno prošao iznenadni medicinski pregled, administracija nije otkrila nikakve detalje. Jedan od njegovih savjetnika komentirao je kako je medijska pažnja ponovo usmjerena na "gluposti" vezane uz njegovu fizičku i mentalnu sposobnost.

Na upit Daily Beasta, glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, obranila je Trumpovo zdravlje, rekavši da je, kako je njegov liječnik dr. Sean Barbabella više puta naglasio, Trump "u izvrsnom općem zdravlju." Leavitt je dodala da Trumpova neumorna radna etika, neusporediva energija i povijest pristupačnosti jasno pokazuju razliku u odnosu na Bidena, za kojeg mediji nisu izvještavali o njegovim ozbiljnim fizičkim i mentalnim opadanjima. U isto vrijeme, Leavitt je osudila izvještaje koji pokušavaju prikazati Trumpa u lošem svjetlu, govoreći da takvi "lažni i očajnički narativi" pridonose opadanju povjerenja Amerikanaca u medije.