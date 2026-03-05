Na sjednici Vlade odluka o organiziranom povratku hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka

Vlada će na sjednici donijeti odluke o organiziranom povratku hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka, kao i o iznosu osnovice za određivanje prava iz Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata za 2026. godinu. Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima Vlada predlaže produženje primjene snižene stope PDV-a od pet posto za isporuku prirodnog plina, grijanja iz toplinskih stanica te ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke do 31. ožujka 2027. godine.