Svi bruje o potezu Melanije Trump? Ukrajinci šokirani onime što je napravila

Prva dama SAD-a Melania Trump ugostila je u utorak supružnike svjetskih čelnika na prijemu povodom Opće skupštine Ujedinjenih naroda, gdje je predstavila svoju novu inicijativu 'Zajedno potičemo budućnost'. Međutim, pažnju je privukla njezina odluka da odbije formalni sastanak s ukrajinskom prvom damom Olenom Zelenskom, unatoč višestrukim zahtjevima Zelenske za razgovorom o otetoj ukrajinskoj djeci. Prijem je održan u raskošnoj pozlaćenoj plesnoj dvorani. Melania je u kratkom, četverominutnom govoru iznijela ciljeve svoje inicijative, usmjerene na dobrobit djece i sigurnost umjetne inteligencije u digitalnom dobu. Pozvala je prisutne da se pridruže njezinoj koaliciji i vode programe u svojim zemljama.

Najavila je da će se prvi sastanak koalicije održati u Bijeloj kući u prvom tromjesečju 2026. Dok je Melania govorila o zaštiti djece od štetnih tehnologija, Olena Zelenska, supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, stajala je pri čelu gomile, očajnički pokušavajući privući njezinu pozornost. Zelenska je više puta tražila formalni sastanak kako bi raspravljale o humanitarnoj krizi – prisilnom odvođenju više od 20.000 ukrajinske djece u Rusiju tijekom rata. No, prema riječima višeg savjetnika prve dame zahtjevi su odbijeni. "Nema ništa formalno. Naša prva dama će je danas neformalno pozdraviti iz pristojnosti, ali nije dogovoren suštinski razgovor", rekao je Beckman za Fox News.

Zelenska je ranije istog dana upozorila da bi, sadašnjim tempom, trebalo 50 godina da se sva oteta ukrajinska djeca vrate kući. Melanija je ranije pokazala suosjećanje prema ukrajinskoj situaciji. U kolovozu je napisala pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, moleći ga da pregovara o mirovnom sporazumu zbog 'nevine djece'. Pismo je osobno uručio predsjednik Donald Trump tijekom summita na Aljasci. Nekoliko dana kasnije, ukrajinski predsjednik Zelenski predao je Melaniji pismo od Zelenske, u kojem je zahvalila na podizanju svijesti o otetoj djeci. Unatoč tim gestama, izostanak formalnog sastanka razočarao je ukrajinsku delegaciju. Dok je prijem nastavljen, Zelenska je viđena kako stoji blizu lifta, čekajući priliku za razgovor koja nije uslijedila, prenosi Mirror.