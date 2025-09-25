Naši Portali
ODBILA OLENU ZELENSKU

Svi bruje o potezu Melanije Trump? Ukrajinci šokirani onime što je napravila

Foto: Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.09.2025.
u 09:04

Pažnju u New Yorku je privukla njezina odluka da odbije formalni sastanak s ukrajinskom prvom damom Olenom Zelenskom, unatoč višestrukim zahtjevima Zelenske za razgovorom o otetoj ukrajinskoj djeci.

Prva dama SAD-a Melania Trump ugostila je u utorak supružnike svjetskih čelnika na prijemu povodom Opće skupštine Ujedinjenih naroda, gdje je predstavila svoju novu inicijativu 'Zajedno potičemo budućnost'. Međutim, pažnju je privukla njezina odluka da odbije formalni sastanak s ukrajinskom prvom damom Olenom Zelenskom, unatoč višestrukim zahtjevima Zelenske za razgovorom o otetoj ukrajinskoj djeci. Prijem je održan u raskošnoj pozlaćenoj plesnoj dvorani. Melania je u kratkom, četverominutnom govoru iznijela ciljeve svoje inicijative, usmjerene na dobrobit djece i sigurnost umjetne inteligencije u digitalnom dobu. Pozvala je prisutne da se pridruže njezinoj koaliciji i vode programe u svojim zemljama.

Najavila je da će se prvi sastanak koalicije održati u Bijeloj kući u prvom tromjesečju 2026. Dok je Melania govorila o zaštiti djece od štetnih tehnologija, Olena Zelenska, supruga ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, stajala je pri čelu gomile, očajnički pokušavajući privući njezinu pozornost. Zelenska je više puta tražila formalni sastanak kako bi raspravljale o humanitarnoj krizi – prisilnom odvođenju više od 20.000 ukrajinske djece u Rusiju tijekom rata. No, prema riječima višeg savjetnika prve dame zahtjevi su odbijeni. "Nema ništa formalno. Naša prva dama će je danas neformalno pozdraviti iz pristojnosti, ali nije dogovoren suštinski razgovor", rekao je Beckman za Fox News.

Zelenska je ranije istog dana upozorila da bi, sadašnjim tempom, trebalo 50 godina da se sva oteta ukrajinska djeca vrate kući.  Melanija je ranije pokazala suosjećanje prema ukrajinskoj situaciji. U kolovozu je napisala pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, moleći ga da pregovara o mirovnom sporazumu zbog 'nevine djece'. Pismo je osobno uručio predsjednik Donald Trump tijekom summita na Aljasci. Nekoliko dana kasnije, ukrajinski predsjednik Zelenski predao je Melaniji pismo od Zelenske, u kojem je zahvalila na podizanju svijesti o otetoj djeci. Unatoč tim gestama, izostanak formalnog sastanka razočarao je ukrajinsku delegaciju. Dok je prijem nastavljen, Zelenska je viđena kako stoji blizu lifta, čekajući priliku za razgovor koja nije uslijedila, prenosi Mirror.

Trump: Ubojica Charlieja Kirka je radikalizirano, hladnokrvno čudovište; Udovica: Opraštam ubojici

JA
Jasamlutalica
09:31 25.09.2025.

Melanija je jednom nasjela na Zelensku i pisala Putinu pismo, valjda je u međuvremenu čula o temi "otete" djece i njihove priče iz njihovih usta pa je skužila da su je prevarili. Melanija se dosada pokazala vrlo pametna žena a to joj ove druge jako zamjeraju.

Avatar nekakav
nekakav
09:23 25.09.2025.

nisu oteta djeca već napuštena od sistema, ukrajinskog. nitko nije uzeo dijete od roditelja, već se radi o nesretnicima koje su roditelji napustili, a država, ukrajina, se prije rata i ruskog napada, o njima nije nikako brinula. nek ukrajinci kažu kolko desetaka tisuća siročadi su imali i prije ruske agresije, kako se o njima brinuli. loše, jadno, porazno. rusi su odveli oko 3.000 djece, takve siročadi, i privremeno ih udomili, u donbasu, vrlo malo njih je u rusiji. ukrajinci šokirani... taj narod se prikazuje kao neka sveta nacija, bezgrešna, civilizirana, skoro pa..arijevska. a radi se o narodu čije žene zadnjih 30 godina prodaju tijelo rađajući strancima djecu za novac. sve što su naslijedili i izvukli iz sssr-a su rasprodali, a kad je trebalo živjeti od svog rada, počeli su sukobi. baš kao u jugi, kad je trebalo račune položiti, elite su se posvađale. dok je novca se živi, kad nema idu sukobi. slučaj eu će biti zanimljiv kad usahnu 'fondovi'.

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
09:31 25.09.2025.

ovo ko d agledam onu gretu u drugom filmu...kakva sada oteta/napuštena djeca? dajte najte

