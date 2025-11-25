Nova članica NATO-a traži projektile dalekog dometa: 'Moskva nam je na samo 1000 km'

Švedska vojska želi krstareće rakete dugog dometa sposobne pogoditi ciljeve duboko u drugim zemljama, što je, prema riječima ministra obrane, sredstvo odvraćanja potrebno kako bi se pariralo ruskim projektilima dugog dometa, javlja u utorak Reuters. U izvješću podnesenom vladi ovog tjedna, švedske oružane snage istaknule su da žele oružane sustave s dometom do 2000 km kako bi mogli gađati vojna postrojenja i kritičnu infrastrukturu duboko iza neprijateljskih linija.

"Iskustvo iz rata u Ukrajini pokazuje da Rusija snažno razvija svoje sposobnosti dugog dometa, kako krstarećim raketama, balističkim raketama, tako i bespilotnim letjelicama dugog dometa", rekao je za Reuters ministar obrane Pal Jonson. "Moramo izgraditi jače sredstvo odvraćanja protiv te prijetnje", poručio je ministar. Udaljenost između Moskve i Stockholma je oko 1000 km.

Švedske zračne snage naručile su švedsko-njemačke krstareće rakete Taurus, s dometom od oko 500 km, za svoje borbene zrakoplove Gripen, ali Jonson je rekao da bi se mogli razmotriti i drugi sustavi. U izvješću se također navodi da se očekuje da će Rusija povećati svoje vojne kapacitete u sljedećih pet godina te da Švedska treba povećati sposobnosti svoje protuzračne obrane i obavještajne službe, uključujući dronove i špijunske satelite.