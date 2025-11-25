Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽELE PARIRATI RUSIJI

Nova članica NATO-a traži projektile dalekog dometa: 'Moskva nam je na samo 1000 km'

Foto: Reuters
1/2
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
25.11.2025.
u 16:12

U izvješću se također navodi da se očekuje da će Rusija povećati svoje vojne kapacitete u sljedećih pet godina

Švedska vojska želi krstareće rakete dugog dometa sposobne pogoditi ciljeve duboko u drugim zemljama, što je, prema riječima ministra obrane, sredstvo odvraćanja potrebno kako bi se pariralo ruskim projektilima dugog dometa, javlja u utorak Reuters. U izvješću podnesenom vladi ovog tjedna, švedske oružane snage istaknule su da žele oružane sustave s dometom do 2000 km kako bi mogli gađati vojna postrojenja i kritičnu infrastrukturu duboko iza neprijateljskih linija.

"Iskustvo iz rata u Ukrajini pokazuje da Rusija snažno razvija svoje sposobnosti dugog dometa, kako krstarećim raketama, balističkim raketama, tako i bespilotnim letjelicama dugog dometa", rekao je za Reuters ministar obrane Pal Jonson. "Moramo izgraditi jače sredstvo odvraćanja protiv te prijetnje", poručio je ministar. Udaljenost između Moskve i Stockholma je oko 1000 km.

Švedske zračne snage naručile su švedsko-njemačke krstareće rakete Taurus, s dometom od oko 500 km, za svoje borbene zrakoplove Gripen, ali Jonson je rekao da bi se mogli razmotriti i drugi sustavi. U izvješću se također navodi da se očekuje da će Rusija povećati svoje vojne kapacitete u sljedećih pet godina te da Švedska treba povećati sposobnosti svoje protuzračne obrane i obavještajne službe, uključujući dronove i špijunske satelite.

Prijeti li prekretnica kakva nije viđena u gotovo četiri godine rata? 'Naši generali su nasjeli na trik'
Ključne riječi
Rusija krstareće rakete Švedska

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
16:57 25.11.2025.

NATO je genocidna zločinačka organizacija

GU
Gusar93
16:39 25.11.2025.

Znaju Šveđani s kim imaju posla.

VA
VanjaPlank
16:39 25.11.2025.

Jedino mi kupujemo pračke

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja