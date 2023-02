Sve više robe iz Ukrajine, traperice, vjenčanice, folija...

Organske traperice u Nami, vjenčanice u pulskom salonu Neva, spužve za domaćinstvo u Konzumu, plastične kutije za hranu u Offertissimi... samo su neki od proizvoda iz Ukrajine koje potrošači sve više zamjećuju na hrvatskim policama. Otkako je najveći ukrajinski proizvođač i distributer proizvoda za kućanstvo i higijenu Biosphere Corporation lani u svibnju pokrenuo međunarodnu izvoznu kampanju "Podrška Ukrajincima", uz potporu HGK i UNICEF-a te pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Ukrajine, samo su iz Biosphere Corporationa u Hrvatskoj prodali više od 500.000 komada različitih proizvoda ukrajinskih robnih marki Vortex, Gowipes i Novita, od vreća za smeće do papira za pečenje, vlažnih maramica za čišćenje, aluminijskih folija...

Uvoz rastao 71 posto

Iz Biospherea podsjećaju da su lani kupili i poznati brend Alufix u kategoriji kućanskih potrepština, koji je vodeći brend na tržištu proizvoda za kućanstvo u Hrvatskoj, pa su samo njihovi proizvodi danas prisutni u više od 2000 trgovina. U podršci ukrajinskim proizvođačima i ukrajinskom narodu u teškim ratnim vremenima, u kampanji su im se pridružili Konzum, Spar, Kaufland, Pevex, KTC, Pivac, NTL, Ultra i više od 200 drugih bitnih partnera, dok se među potencijalnim očekuje i suradnja s Plodinama, Tommyjem, Metroom, C&C-om te Bosom, doznajemo iz Biospherea.

– Kupnjom proizvoda proizvedenih u Ukrajini hrvatski potrošači dobivaju ne samo proizvode vrhunske kvalitete već i direktno pomažu ukrajinskim poduzećima da održavaju proizvodnju u Ukrajini, isplate plaće, poreze i sačuvaju radna mjesta – kazao je na početku kampanje direktor Biosphere Corporationa Andrij Zdesenko. I nisu jedini u toj misiji.

– Dio ukrajinskih proizvoda i prije je bio zastupljen u trgovinama NTL-a – kaže nam čelnik tog trgovačkog lanca Martin Evačić. Naravno da iz NTL-a žele pomoći Ukrajincima – jako dobro surađuju i s ukrajinskim divom MHP-om, koji je vlasnik i Perutnine Ptuj, odnosno Pipo Čakovca – no bitan faktor u okretanju ukrajinskim dobavljačima je i cijena, s obzirom na stalni pritisak na jeftino.

Prema informacijama DZS-a, Hrvatska je lani od siječnja do studenoga iz Ukrajine uvezla roba u vrijednosti od 493,2 milijuna kuna (65,6 mil. eura), što je rast od 70,9% (udio u ukupnom uvozu od 0,2%) u odnosu na isto razdoblje 2021. Najviše je, međutim, uvezeno žitarica i proizvoda od žitarica (najviše kukuruza!), u vrijednosti od 95,5 mil. kuna, što je u odnosu na godinu prije rast od 92,7 milijuna. Slijede proizvodi od pluta i drva u vrijednosti od 80 mil. kuna te uljano sjemenje i plodovi, u vrijednosti od 59,9 mil. kuna. Izvoz u Ukrajinu od siječnja do studenoga 2022. iznosio je 529,7 milijuna kuna (70,5 mil. eura) i veći je 46,1% u odnosu na isto razdoblje 2021. (udio u ukupnom izvozu od 0,3%).

Najviše je izvezeno odjeće, u vrijednosti od 115,7 mil. kuna, raznih gotovih proizvoda, d.n., u vrijednosti od 89 mil. kuna, te specijalnih strojeva za pojedine industrijske grane, u vrijednosti od 58,8 mil. kuna. U promatranom razdoblju najviše je smanjen izvoz medicinskih i farmaceutskih proizvoda, i to 71,1%, odnosno 105,9 mil. kuna. Uvoz iz Ukrajine podebljavaju još i šećer, željezo i čelik, umjetna gnojiva, voće i povrće (orasi, rajčice...), med, čvrste biljne masti i ulja, pokućstvo... a izvoz nafta i naftni derivati, medicinski i farmaceutski proizvodi, eterična ulja, industrijski strojevi, cestovna vozila, čak i streljivo i artiljerijsko oružje...

Bilancu pumpali i špekulanti

Stručnjaci kažu da je kod uvoza žitarica, posebice kukuruza, vjerojatno bilo i reizvoza, s obzirom na to da žitarica, kukuruza i pšenice, proizvodimo i dva do dva i pol puta više od vlastitih potreba. Ili je riječ o početku godine prije rata u Ukrajini, kad su još bile niske cijene pa su mnogi koristili priliku da poboljšaju zaradu, ili u tijeku rata kad su cijene enormno porasle, i do 100%, a potom se otvorili transportni putovi i prostor za špekulacije... Činjenica je da su poboljšani odnosi s Ukrajinom, naročito uoči i od početka rata, kad je došlo i do diplomatskog angažmana, a netom prije održan je i ukrajinsko-hrvatski gospodarski forum, tvrdi naš izvor.

Stručnjakinja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić kaže da struktura vanjskotrgovinske izvozne bilance ide u korist Hrvatske, koja u Ukrajinu ipak izvozi proizvode puno više dodane vrijednosti, znanja i tehnologije, dok strukturu uvoza uglavnom čine osnovni poljoprivredni proizvodi, odnosno sirovine.

