Bubalo: Do pregovora će vjerojatno doći ranije ako prve linije ostanu zabetonirane

Sam rat bio mi je totalni šok i iznenađenje. Apsolutno nisam vjerovao u njega i smatrao sam Putina faktorom nekakve stabilnosti koja je trebala svijetu, pogotovo oko raspleta sirijske krize gdje je on po meni odigrao jednu dobru ulogu, ali ono što me zapravo najviše zanima o ovom ratu je to stvaranje ukrajinske nacije, njihovo podizanje, pronalaženje mjesta u svijetu nacija i derusifikacija do koje dolazi u Ukrajini - komentirao je urednik Večernjeg lista Robert Bubalo uoči godišnjice početka ruske agresije na Ukrajinu.

- Naišao sam na slike gdje knjige na ruskom jeziku bacaju u kamion i recikliraju, totalna derusifikacija. Najviše me šokiralo koliko su ta dva naroda isprepletena u svim porama života i kako se to sad nasilno razdvaja. Tu se uočava dosta fenomena koji su nusprodukt ovog rata, a jedan od njih je po meni stav Rogera Watersa - rekao je Bubalo, osvrćući se na nedavan govor frontmena Pink Floyda pred Ujedinjenim narodima.

- Volio sam ga iz više razloga, najviše zbog glazbe, ali i zbog tog njegovog pacifizma. Kao što govori naziv njihovog albuma 'Dark side of the Moon' tako mi se čini da je i on prešao na nekakvu tamnu stranu - smatra Bubalo, karakterizirajući rock glazbenika kao "kopljonošu rata protiv Zapada". - On konzumira sve blagodati Zapada, slobodu govora, slobodu mišljenja, a istodobno oduzima pravo Ukrajincima na neke temeljne slobode što mi se čini, i zapravo je, jako licemjerno - kazao je.

Podsjetio je kako u nedjelju izlazi Specijal Večernjeg lista na 140 stranica povodom godišnjice početka rata u Ukrajini. U njemu će se moći pročitati komentari i analize dopisnika i novinara Večernjeg lista, ali i stranih stručnjaka, među kojima je Mihajlo Šiškin, za kojeg Bubalo kaže da ga mnogi smatraju "najvećim živučim ruskim piscem", a radi se o disidentu koji živi u Švicarskoj. Osim njega, u Specijalu se nalaze tekstovi uglednih kolumnista među kojima su Davor Štern, Ante Kotromanović, Božo Kovačević, Mirko Galić i brojni drugi. -Svatko iz svoga kuta daje neku definiciju rata i procjenjuje što će se tu dalje događati - ocijenio je Bubalo.

- Specijal je podijenjen na tri dijela koja smo nazvali 'rat', 'diplomacija' i 'život'. Ja bih najradije da smo treći nazvali mir ali bojim se da smo daleko od toga - komentirao je. U dijelu 'rat' piše se o novitetima koje je donio sukob u Ukrajini, dronovima, satelitima, novom oružju. U 'diplomaciji' se zapravo govori o odusustvu razgovora iz ovog rata, a u poglavlju 'život' fokus je na svakodnevnom životu i u Moskvi i u Kijevu.

Bubalo je kazao kako prema njemu bez diplomacije nema napretka prema kraju rata. - Sjetimo se našeg rata, bilo je primirja, na nekim se razinama ipak razgovaralo dok ovdje ne vidimo gotovo nikakve pregovore. Tek kad se počne sastajati možemo očekivati početak kraja, a koliko će taj kraj trajati to ne znamo - zaključio je, napominjući kako je osobno "teški pesimist" no da neki ipak vide svijetle točke.

Osvrnuo se i na Putinov jučerašnji govor, a Bidenov dolazak u Ukrajinu ocijenio je kao "savršen diplomatski potez". - O Bidenu su svi pričali, u Moskvi su bili ljutiti jer su očekivali Putina u Kijevu - komentirao je, dodajući kako objava izlaska iz nuklearnog sporazuma "ne mora ništa posebno značiti"

- Najvažnije je pitanje hoće li se negdje probiti bojišnica i što će se nakon toga događati. Ukoliko te linije ostanu zabetonirane i ne bude uspješnih ofenziva, vjerojatno će se prije sjesti za taj pregovarački stol. Dokle god jedna strana ide naprijed, mislim da ta strana neće biti zainteresirana da se sjedne. Sve ovisi i svaki dan može donijeti neku drugu procjenu" - istaknuo je Bubalo.