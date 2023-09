Sutkinja: Zbog strahota viđenih u ratu, počeli ste puno piti i živjeti neuredno. To je dovelo do ubojstva

Vedran Tomljanović (50), bivši knjigovođa i direktor građevinske tvrtke, na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 godina zbog ubojstva Marinka Kuljanca (60), radnika koji je u studenome 2022. u stanu u Švarcovoj u Zagrebu izvodio građevinske radove. Osuđen je i zbog paleža vozila, a izrečena mu je mjera obvezatnog liječenja od ovisnosti o alkoholu u trajanju od tri godine.

Olakotnim mu je cijenjeno priznanje, žaljenje i kajanje, u trenutku ubojstva bio je bitno smanjeno ubrojiv, a u trenutku paleža automobila smanjeno ubrojiv.

– Vaš prijašnji život obilježile su teške prilike. Kao 17-godišnjak 1991. kao dragovoljac otišli ste u Domovinski rat. Nositelj ste Spomenice Domovinskog rata, a strahote koje ste proživjeli u ratu kasnije su potencirale, prema nalazu vještaka, to što ste se okrenuli alkoholu, a u posljednje vrijeme i kokainu. Zbog COVID-19 došlo je do pada u poslovanju i prihodima vaše tvrtke, a živjeli ste tako neorganizirano da je vaša supruga u nekoliko navrata prijavljivala vaš nestanak. Puno ste pili, odbijali ste liječenje, a takav život na koncu je doveo do počinjenja ovog djela – navela je sutkinja Željka Skomeršić u obrazloženju nepravomoćne presude.

Otegotnim mu je cijenjen i način i okolnosti ubojstva jer je upao u stan gdje je Kuljancu ispalio dva hica u glavu. Osim toga, otegotnim mu je cijenjeno i što je ranije osuđivan, iako nije bila riječ o djelima s elementima nasilja. Bio je novčano kažnjen s 11.210 kuna jer je 24. studenoga 2020., iako zaražen koronavirusom, napustio adresu boravišta.

Tomljanović je priznao i pravne zahtjeve oštećenih vlasnika automobila koje je zapalio. Odlučio ih je obeštetiti, pa je s članovima obitelji dogovorio prodaju imovine kako bi to napravio. Šteta na zapaljenom BMW-u bila je 45.000 eura, na Suzukiju 8954 eura, a na Volvu 49.771 eura.

VEZANI ČLANCI:

Prema optužnici podignutoj u svibnju ove godine, Tomljanović se teretio da je 2. studenoga 2022. između 11.47 i 13.25 sati s dva hica iz pištolja ubio Marinka Kuljanca, koji je zadobio strijelne rane na glavi i tijelu te je preminuo na mjestu događaja. Nakon što ga je ubio, otišao je te je dan kasnije uhićen u kući svog prijatelja. Inače, nakon što je ubio Kuljanca, Tomljanović se u sporni stan vraćao dva puta, a jedan od tih povrataka snimile su i nadzorne kamere na jednoj od pumpi na kojoj je točio gorivo.

Osim za ubojstvo, Tomljanović se teretio i za paleže automobila. Optužen je da je 17. listopada oko 22.30 zapalio Suzuki Swift zagrebačkih oznaka. Automobil je vlasništvo 21-godišnjaka, a Tomljanović se teretio da je došao do benzinske postaje u Ulici SR Njemačke gdje je u prozirnu plastičnu bocu natočio oko dvije litre goriva. Zatim se odvezao do Ulice Božidara Magovca, došao do parkiranog BMW-a na koji je u 22.50 stavio punu bocu benzina i zapalio je. Vatra se proširila i na Suzuki Vitaru koja je bila parkirana pokraj BMW-a. Palež vozila, počinio je, tvrdilo je tužiteljstvo, samo nekoliko sati nakon što je ubio Kuljanca. Teretilo ga se i da se opet odvezao na benzinsku crpku na Ulici SR Njemačke. U bocu je natočio 1,6 litara goriva te je potom oko 21.30 ponovo otišao u Ulicu Borisa Magovca, gdje je ovaj put oko 21.30 zapalio Volvo XC90. Automobil je polio benzinom, a vatru je zapilo uz pomoć kocki za potpalu. Šteta je bila oko 80.000 eura.

VIDEO Odvjetnik Krešimir Golubić stigao na razgovor sa Smiljanom Srnec