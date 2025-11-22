Od 20 do 6 sati: Planira se zabrana dostave alkohola u noćnim satima

Zatvaranje 'liquor shopova' u centru Splita i zabrana prodaje alkohola iza određenog sata nužni su koraci za očuvanje kvalitete života građana. Grad Split će, u suradnji s Vladom RH i Ministarstvom turizma i sporta, aktivno raditi na tim promjenama – priopćio je ljetos splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. I nije dugo čekao na reakciju resornog ministra Ante Šušnjara.

U radnom nacrtu prijedloga izmjena Zakona o trgovini Ministarstva gospodarstva splitskom se problemu alkoholizirane mladeži - na koji u turističkoj sezoni nisu imuni ni drugi, posebice obalni gradovi - do kojega je došao portal Index, predviđa se stroga zabrana prodaje alkohola i drugih pića koja sadrže alkohol od 20 sati do 6 idućeg dana, dok se stari zakon bavio tek zabranom prodaje alkohola maloljetnicima. Trgovac bi bio dužan uskratiti prodaju, odnosno dostavu alkohola na daljinu, primjerice naručivanjem putem različitih kurirskih službi.

Predviđa se i da bi lokalne samouprave – gradovi i općine – dobile mogućnost da unutar spomenutog vremenskog okvira uvedu dodatna, stroža ograničenja, posebno za prodaju rashlađenog alkohola iz hladnjaka. Ministarstvo izmjene Zakona o trgovini pravda "zaštitom javnog zdravlja i održavanjem javnog reda i mira i zaštite kulturne baštine", a navode se i "alarmantni podaci o konzumaciji alkohola u Hrvatskoj, posebno među mladima", brojka od "oko 250.000 ovisnika o alkoholu" te "alkohol kao četvrti vodeći uzrok smrti kod odraslih", piše Index.

Gradonačelnik Šuta jučer nam je kazao kako novi zakon podržava. Njime se, tvrdi, žele popuniti rupe u starom. Dobro bi bilo da gradska vijeća, svako za sebe, mogu donijeti odluku vezano za stanje na vlastitom terenu, te da se konačno regulira problem alkohola u samom centru Splita. – Ne podržavam ni prodaju alkohola u trgovinama u večernjim satima. Dođite u Split pa ćete vidjeti kako to izgleda – poručio je.

Iz Ministarstva gospodarstva na naš upit odgovaraju kako postoji potreba za dodatnim jačanjem zakonodavnog okvira u području trgovine, s ciljem rješavanja sve izraženijeg problema prodaje alkoholnih pića u noćnim i ranim jutarnjim satima. Stoga se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini koji je u inicijalnoj fazi nastoji osigurati primjereniji i cjelovitiji zakonski okvir.

– Svjesni smo velikog interesa javnosti za uređivanje predmetne problematike. Nakon dovršetka međuresornog usuglašavanja, prijedlog zakona bit će upućen u javno savjetovanje u trajanju od 30 dana – objašnjavaju. Vezano za rad, odnosno prodaju alkohola u ugostiteljskim objektima, odgovaraju da je za to nadležno Ministarstvo turizma i sporta.