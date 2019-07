Susjedi piromanke: Nije bila u zatvoru ni hospitalizirana, a mi je nismo kazneno gonili

Novinari Večernjeg lista bili su u mjestu odakle je ženska osoba osumnjičena za paljenje velikog požara u kojem je vatra progutala oko 900 hektara šume i niskog raslinja i zbog kojeg je cijelo šibensko područje strahovalo od najgoreg.

U kući osumnjičene 53-godišnjakinje zatekli smo samo majstore, osobu koja se predstavila kao Aladin i koja nas je naposljetku za informaciju tražila 200 eura.

Nešto dalje razgovarali smo s prvim rođakom supruga 53-godišnjakinje osumnjičene za podmetanje požara, a koji nam je rekao da je prije dvije godine bila uhićena zbog podmetanja požara na svojoj, njegovoj i susjednoj parceli.

– Tada je danima i noćima gorjelo i to svaki put kad bi otišla policija. Bio sam u strahu zbog brodova koje tu imam i stalno sam stražario, a zbog stalnih požara susjed je čak ugradio i videonadzor. Kada je otkriveno da to ona pali, svi smo se šokirali. Ne sjećam se je li možda bila na sudu neubrojiva i je li bila u zatvoru više od vremena provedenog tijekom istrage. Znam da nije bila hospitalizirana u bolnici već je dobila, mislim, samo šest mjeseci javljanja psihijatru po potrebi – rekao nam je 57-godišnji susjed i rođak supruga osumnjičene dodajući kako je on bio odustao od kaznenog gonjenja, ali ne zna je li zbog toga ili zbog neubrojivosti prošla bez kazne.

– Samo sam je jednom pitao zašto je to napravila, a ona mi je rekla kako joj je bilo dosta svega, da se htjela maknuti od svega i da joj je bilo bolje biti u zatvoru nego ostati kod kuće – rekao nam je susjed.

Razgovarali smo i s 35-godišnjakinjom koja nam je rekla da je i prije desetak dana gorjelo u Dubravi, a da je najnoviji požar prestravio i nju i cijelo mjesto koje je do posljednjeg trenutka strahovalo da će im izgorjeti kuće i da su u životnoj opasnosti.

– Ne znam je li to opet ona, ali onda prije dvije godine sjećam se da smo s policajcima tražili piromana oko kuće. Ona je tada govorila: "Gle, kako nam netko pali, tu netko dolazi iz nekog drugog mista i sigurno je ljubomoran na nas..." – rekla nam je ova 35-godišnjakinja.

Najnoviji požar koji je zgrozio cijelo šibensko područje planuo je samo tristotinjak metara od kuće 53-godišnjakinje osumnjičene za paljevinu.

– Čuo sam da je prošli požar prije dvije godine palila benzinom i natopljenom krpom koju je navodno palila upaljačem. Kako je sada palila ne znam, samo znam da je mjesto gdje je gorjelo u blizini njene kuće, ali i radnog mjesta na naplatnim kućicama i nije mi jasno kako je nije bilo strah za sve nas koji smo cijelu noć bježali iz svojih kuća strahujući za goli život i imovinu – rekao nam je još jedan mještanin Dubrave pokraj Šibenika.