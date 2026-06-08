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29-GODIŠNJAK JE OZLIJEĐEN

Obiteljski sukob na Peščenici eskalirao: Jedan prijetio, drugi krenuo u osvetu

Policijska rotirka
Lino Mirgeler/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
08.06.2026.
u 12:30

Nakon što se 29-godišnjak zaustavio, 61-godišnjak je izašao iz vozila te uporabom tupog predmeta oštetio prednja i stražnja prozorska stakla, a potom je došao do vozačeve strane vozila gdje je sjedio 29-godišnjak te ga pokušao udariti i ozlijediti.

Zbog narušenih obiteljskih odnosa 29-godišnjak je verbalno prijetio 61-godišnjaku jučer oko 15 sati na Peščenici, a potom pobjegao osobnim automobilom, javljaju iz zagrebačke policije. U tom trenutku, objašnjavaju, 61-godišnjak je ušao u svoj auto, krenuo za njim te ga namjerno udario.

Nakon što se 29-godišnjak zaustavio, 61-godišnjak je izašao iz vozila te uporabom tupog predmeta oštetio prednja i stražnja prozorska stakla, a potom je došao do vozačeve strane vozila gdje je sjedio 29-godišnjak te ga pokušao udariti i ozlijediti. Zbog oštećenog stakla, 29-godišnjak je lakše ozlijeđen, što je utvrđeno kada mu je pružena liječnička pomoć.  Osumnjičeni 61-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Također, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu 61-godišnjaka uhićen je i 29-godišnjak. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
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Ključne riječi
Zagreb Peščenica policija PUZ

Komentara 1

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AN
Antidominium
12:55 08.06.2026.

Kako je sukob odrađen možemo vrlo lako zaključiti o kojoj se skupini radi. Još nisu u tekst unijete sočne i ogavne psovke. Kod njih džentlmentskog šaketanja nema, nego odvali tarabu pa udri po leđima i imovini.

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