Susjede jutros probudio potres: 'Dok smo spavali, tresli su se prozori'

"Dok smo spavali, tresli su se prozori", "Osjetila sam blagu trešnju kreveta", ovo su neki od komentara Slovenaca koje je jutros oko 7:54 probudio potres. Srećom, nije bio intenzivan, EMSC javlja kako mu je magnituda bila 2,1.

🔔#Earthquake (#potres) M2.1 occurred 28 km NE of Novo Mesto (#Slovenia) 5 min ago (local time 07:54:14). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/VVh1gwLB6n

🖥https://t.co/bs0uOzC0Nr pic.twitter.com/NROChSPkxO