'Supruga me upozoravala, a i ministar je primjetio da sam čudan. Kad sam došao u bolnicu kazali su 'vi ostajete ovdje''

Biti član sindikata, a pogotovo biti vođa sindikata, nije nikada bilo niti jest niti će ikada biti lako. Ali baš zato i baš zbog vremena u kojem živimo i zbog onoga kamo nas to vrijeme vodi iznimno je važno njegovati one divne vrijednosti koje nas čine - čovjekom. Briga za druge, zajedništvo, solidarnost, odvažnost i dostojanstvo tek su neke od njih. No, na tih nekoliko riječi, čije je značenje veliko i široko kao svemir, počiva upravo - sindikalizam, jedan od onih civilizacijskih dosega koji treba mudro čuvati da se nikada ni ne okrhne, a kamoli uruši. Za čuvanje te baštine radništva, temeljene na pravednosti samog rada i podjele onoga što se radom stekne odgovorni smo svi. A na počecima naših kolona oni su koji nas predstavljaju, u naše ime govore, zahtijevaju, predlažu, savjetuju, odbijaju, prihvaćaju... Kao i nas, i njih ima raznih, ali postoje i oni koji cijelo vrijeme svog sindikalnog djelovanja pobuđuju samo poštovanje. I to sa svih strana, pa i onih protivničkih.