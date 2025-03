Supruga JD Vancea putuje na Grenland, Danska: Ovo shvaćamo vrlo ozbiljno

Usha Vance, supruga američkog potpredsjednika JD-ja Vancea , u četvrtak će otputovati na Grenland , dok se američki predsjednik Donald Trump i dalje zalaže za ideju aneksije ovog strateškog, poluautonomnog danskog teritorija. Usha Vance će Grenland posjetiti s američkim izaslanstvom kako bi obišla povijesne lokacije, upoznala se s nasljeđem tog teritorija te prisustvovala nacionalnoj utrci psećih zaprega, priopćila je Bijela kuća.

Izaslanstvo će se vratiti u SAD 29. ožujka. Savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Mike Waltz i ministar energetike Chris Wright posjetit će američku vojnu bazu na Grenlandu u sklopu ovog puta, rekao je američki dužnosnik. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom. Trump se učestalo osvrće na ideju američke aneksije Grenlanda otkad je preuzeo Bijelu kuću 20. siječnja.

Strateška lokacija Grenlanda, kao i bogati izvori minerala, mogli bi biti od koristi Sjedinjenim Državama. Nalazi se na najkraćoj ruti od Europe do Sjeverne Amerike, što je pozicija ključna za američki sustav ranog upozorenja na balističke projektile. Vlade Grenlanda i Danske usprotivile su se takvom potezu. Vlada Grenlanda, koja je trenutno u prijelaznom razdoblju nakon općih izbora 11. ožujka koje je osvojila stranka koja favorizira postupnu nezavisnost od Danske, nije odgovorila na zahtjev za komentarom.

Danska premijerka Mette Frederiksen rekla je o posjetu Ushe Vance da je to "nešto što shvaćamo ozbiljno." Rekla je da Danska želi surađivati sa SAD-om, no da bi to trebala biti suradnja utemeljena na "temeljnim pravilima suverenosti." Rekla je da će do dijaloga sa SAD-om po pitanju Grenlanda doći u bliskoj suradnji s danskom vladom i budućom grenlandskom vladom.

>>> VIDEO Trump o Grenlandu