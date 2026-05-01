Nacistička 'tvornica straha' kao opomena

Gestapo, tri sloga od kojih je 12 godina drhtala Njemačka, a zatim i cijela Europa. Agenti koji su djelovali pod plaštem te "firme" progonili su stotine tisuća ljudi, a milijuni ljudskih bića trpjeli su pod njihovim udarcima ili su umrli od njihove ruke i ruke njihove braće SS-ovaca. Ta njemačka politička policija bila je središnji i glavni stup nacionalsocijalističke države i nikad, ni u jednoj zemlji, ni u kojem razdoblju, nijedna organizacija nije postala tako sveobuhvatna i moćna niti je postigla "savršenstvo" u radu i činila takve strahote svom narodu i drugima kao krvava uvertira nezamislivih ratnih i drugih zločina tijekom Drugog svjetskog rata. Formirana prije 93 godine, točnije, 26. travnja 1933., ova organizacija svoje ime duguje njemačkom akronimu za Geheime Staatspolizei, odnosno tajnu državnu policiju koja je djelovala za vladavine nacionalsocijalizma, a svoje korijene vuče iz pruske tajne policije.