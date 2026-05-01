VIDEO On je sada jedan od najtraženijih ljudi u Srbiji: Pogledajte njegov novi 'ulov'

Srpski zmijolovac i vatrogasac Vladica Stanković ponovno je imao pune ruke posla. Pošto je počela "sezona zmija", ljudi ga svakog dana zovu da im dođe "očistiti" kuću ili dvorište od neželjenih gostiju. Stanković je izvlačio zmiju iz starog bunara u mjestu Vladičin Han. Goloruk je ubacio podužu zmiju u vreću. U pozadini se čuo ženski glas koji je ponavljao: "svaka čast, svaka čast". Vladica je jedan od najtraženijih ljudi u Pčinjskom okrugu, jer osim zmija, u stanju je ukloniti i leglo stršljenova.

Mnogi ga smatraju kraljem zmija, a počeo ih je loviti zbog tužne epizode u njegovom životu. Za Telegraf je ispričao da je završio vojnu školu u Požarevcu, nakon čega je odmah počeo raditi na aerodromu u Batajnici, da bi potom bio prebačen u Bujanovac. "Tada je moja žena bila trudna s prvim djetetom. Dođem kući, odemo na selo i znate kako babe i dede viču kad vide zmiju:"Jao zmija!". Ne znam zbog čega sam tada ubio zmiju. Poslije toga, 15 dana kasnije, ispalo je da je trudnoća izvanmaterična i izgubimo dijete". Kaže kako od tada hvata zmije. "I svatko tko me zvao, ja idem", ispričao je Vladica.